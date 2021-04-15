Квартальнов переиграет Хартли: прогноз на седьмой матч «Ак Барс» — «Авангард»

Первые два раунда плей-офф «Ак Барс» прошел, практически не заметив соперников. 4−0 в серии с «Торпедо» и 4−0 с «Салаватом Юлаевым». А вот в финале Восточной конференции лучшая команда Востока в регулярке столкнулась со сложностями. Два поражения в двух первых домашних матчах поставили казанцев перед реальной угрозой вылета. Показать характер получилось в гостевых матчах, интересно, что это совпало с первым появлением Зарипова в этом Кубке Гагарина. 40-летний форвард играл немного, но точно был полезен. Оба раза казанцам помогли быстрые голы, после чего они успешно удерживали победный счет. Казалось, теперь «Ак Барс» дожмет соперника, но пятый матч остался за «Авангардом», так что спасать серию Квартальнову пришлось в гостях. И у Петрова это получилось, его дубль привел обе команды к 7-й игре. «Авангарду» пришлось сложнее в этом плей-офф. Слегка помучиться пришлось с «Автомобилистом», а во втором раунде с «Металлургом» уже даже не слегка. Было даже поражение с неприличным счетом 1:7. Но Хартли явно что-то знает о выводе на пик команды в плей-офф. С Казанью «ястребы» смотрелись гораздо лучше и постоянно захватывали инициативу в серии: 2−0, 3−2, но вот довести дело до победы в серии пока не получилось. Бомбардиры у «Авангарда» помимо Буше не совсем обычные: защитник Готовец и форвард Костин (7 шайб в регулярке). В пятой игре серии спас Ковальчук, переведя игру в овертайм, но у знаменитого нападающего пока только одна шайба в последних 13 матчах.

Серия необычно складывается: во всех 6 матчах побеждали гости. Где-то осторожный подход подводит Хартли. При 2−0 в третьем матче «Авангард» мог сыграть смелее, но не стал, и качели качнулись в другую сторону. Теперь же всё решит то, у кого осталось сколько сил. Еще один важный момент: в 6-м матче Квартальном не выпустил лучших бомбардиров команды в регулярке Да Косту и Доуса. Если легионеры выйдут сегодня, то как они отреагируют на такой смелый ход тренера? Шансы выглядят как 50 на 50, но хотя бы один матч в этой серии хозяева должны же взять. Выбираем здесь «Ак Барс», на его победу в матче можно поставить с коэффициентом 1,64 в БК «Марафон».



С ещё одной ставкой на этот матч всё проще. Обе команды внимательны в обороне и не дают другу другу много шансов. Хороши и вратари: Билялов в этом плей-офф выглядит сильнее Рейдеборна, пропускает одну шайбу за игру в среднем. Грубец, пришедший в «Авангард» по ходу сезона, тоже показывает достойные цифры: 1,29 гола за игру, процент отраженных бросков 96 (у Билялова — 96,3%). Так что и от 7-го матча не стоит ждать много голов — в БК Winline можно поставить на тотал меньше 4 за 1,77. Пяти шайб в основное время в этой серии еще не было.



Андрей Санталов