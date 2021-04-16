Куман выиграет Кубок Испании, «Бавария» и «Интер» потеряют очки

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«Вольфсбург» — «Бавария»



Прогноз: ничья за 3.94.



Сложная неделя для «Баварии» завершилась вылетом из Лиги чемпионов. У команды Флика не получилось так же доминировать в Париже, как в первом матче, но в этот раз везение было на ее стороне. Мюнхенцы даже выиграли, но для прохода дальше счета 1:0 не хватило. «Вольфсбург» здорово в этом сезоне разбирается с середняками и аутсайдерами, а вот с топ-клубами бундеслиги есть проблемы. В прошлом туре «волки» в драматичном матче уступили «Айнтрахту» 3:4, но сохранили за собой третье место в таблице. В «Баварии» по-прежнему много травмированных, Левандовски еще не восстановился от повреждения колена. Хозяева должны воспользоваться проблемами чемпиона Германии и как минимум не проиграть.



«Краснодар» — «Зенит»



Прогноз: «Зенит» победит и тотал больше 3,5 за 3.71.



«Зенит» выиграл 4-й матч подряд и практически снял все вопросы о чемпионстве в этом сезоне. В Сочи питерцы уступали по ходу матча 0:1, однако навесы Ракицкого и Сантоса на Азмуна сделали свое дело. Теперь отрыв от «Спартака» 7 очков, а впереди еще матчи с аутсайдерами «Ротором» и «Тамбовом». «Краснодар» же продолжает проигрывать и после смены тренера. Первый матч при Гончаренко показал, что проблем в команде много, часть вины за результаты должны на себя взять и футболисты. Не считая матч с «Тамбовом», у «быков» 4 поражения подряд. В таком психологическом состоянии «Краснодару» будет сложно что-то противопоставить «Зениту».



«Атлетик» — «Барселона»



Прогноз: «Барселона» победит с разницей 1 за 3.68.



Куман решил сыграть слишком осторожно с «Реалом» и поплатился за это. С 0:2 отыгрываться было тяжело, но у сине-гранатовых почти получилось: если бы не перекладина в конце матча, счет стал бы 2:2. Впрочем, вся борьба за чемпионство еще впереди, а сейчас у голландского тренера шанс выиграть первый трофей в «Барсе». «Атлетик» две недели назад играл в финале Кубка Испании-2019/20, а тут подоспел финал Кубка этого сезона. «Реал Сосьедаду» баски уступили, и вообще команда Марселино не феерит в последнее время: 4 ничьи и 2 поражения. Месси и Ко явно захотят вернуть должок за январское поражение в финале Суперкубка (Лео там еще и схватил красную). Да и за Эль класико «Барсе» тоже нужно отыграться. Каталонцы — еще и самая успешная команда в истории Кубка Испании (30 побед), это тоже может сказаться.



«Спартак» — «Уфа»



Прогноз: «Уфа» не проиграет за 2.86.



Победная серия «Спартака» прервалась в матче с «Локомотивом» — теперь Тедеско пора начинать новую, иначе в Лигу чемпионов попасть будет сложно. Вообще с «Локо» красно-белые потеряли не только три очка, но еще и несколько важных игроков. Айртона удалили, Джикия и Соболев схватили лишние желтые карточки. «Уфа» же после вылета из Кубка отомстила «Ахмату», разгромив его 3:0. До этого уфимцы пять матчей не забивали и не выигрывали. Дебют тренера Стукалова вышел удачным, теперь есть еще 5 матчей, чтобы уйти с 15-го места в РПЛ. Без главного бомбардира и с ослабленной линией защиты «Спартаку» все-таки будет сложно выиграть, ставим здесь на мини-сенсацию.



«Наполи» — «Интер»



Прогноз: ничья за 3.47.



За два последних месяца «Интер» идет со стопроцентным результатом: 9 матчей — 9 побед. «Нерадзурри» опережают «Милан» на 11 очков, и нет никаких сомнений, что они выиграют скудетто впервые с 2010-го, когда клуб тренировал Моуринью. Команда Конте не стесняется играть вторым номером при необходимости, недавно с «Сассуоло» она владела мячом лишь 30%. Более качественные игроки, чем у большинства команд в Италии, в итоге все равно дают результат. В «Наполи» продолжается конфликт между владельцем клуба и тренером, но команда по-прежнему борется за попадание ЛЧ. Сейчас неаполитанцы идут пятыми, за последнее время они проиграли только «Ювентусу». Ничья выглядит здесь результатом, который устроит Конте, команде же Гаттузо вряд ли хватит ресурсов взломать оборону «Интера».