Куман выиграет Кубок Испании, «Бавария» и «Интер» потеряют очки
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«Вольфсбург» — «Бавария»
Прогноз: ничья за 3.94.
Сложная неделя для «Баварии» завершилась вылетом из Лиги чемпионов. У команды Флика не получилось так же доминировать в Париже, как в первом матче, но в этот раз везение было на ее стороне. Мюнхенцы даже выиграли, но для прохода дальше счета 1:0 не хватило. «Вольфсбург» здорово в этом сезоне разбирается с середняками и аутсайдерами, а вот с
«Краснодар» — «Зенит»
Прогноз: «Зенит» победит и тотал больше 3,5 за 3.71.
«Зенит» выиграл 4-й матч подряд и практически снял все вопросы о чемпионстве в этом сезоне. В Сочи питерцы уступали по ходу матча 0:1, однако навесы Ракицкого и Сантоса на Азмуна сделали свое дело. Теперь отрыв от «Спартака» 7 очков, а впереди еще матчи с аутсайдерами «Ротором» и «Тамбовом». «Краснодар» же продолжает проигрывать и после смены тренера. Первый матч при Гончаренко показал, что проблем в команде много, часть вины за результаты должны на себя взять и футболисты. Не считая матч с «Тамбовом», у «быков» 4 поражения подряд. В таком психологическом состоянии «Краснодару» будет сложно
«Атлетик» — «Барселона»
Прогноз: «Барселона» победит с разницей 1 за 3.68.
Куман решил сыграть слишком осторожно с «Реалом» и поплатился за это. С 0:2 отыгрываться было тяжело, но у
«Спартак» — «Уфа»
Прогноз: «Уфа» не проиграет за 2.86.
Победная серия «Спартака» прервалась в матче с «Локомотивом» — теперь Тедеско пора начинать новую, иначе в Лигу чемпионов попасть будет сложно. Вообще с «Локо»
«Наполи» — «Интер»
Прогноз: ничья за 3.47.
За два последних месяца «Интер» идет со стопроцентным результатом: 9 матчей — 9 побед. «Нерадзурри» опережают «Милан» на 11 очков, и нет никаких сомнений, что они выиграют скудетто впервые с 2010-го, когда клуб тренировал Моуринью. Команда Конте не стесняется играть вторым номером при необходимости, недавно с «Сассуоло» она владела мячом лишь 30%. Более качественные игроки, чем у большинства команд в Италии, в итоге все равно дают результат. В «Наполи» продолжается конфликт между владельцем клуба и тренером, но команда
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Андрей Санталов