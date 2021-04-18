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12:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Битва за Лигу чемпионов: прогноз на матч «Аталанта» — «Ювентус»

Важнейшая игра для команды Миранчука.

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Источник: Reuters

Вылетев из Лиги чемпионов, «Аталанта» не опустила руки. Три победы подряд в серии А помогли бергамаскам удержаться на 4-м месте. И до идущего третьим «Ювентуса» теперь всего одно очко. В отличной форме форварды «Аталанты»: сначала Муриэль сделал дубль с «Удинезе», а с «Фиорентиной» два мяча положил уже Сапата. Всего у двух колумбийцев уже 31 мяч в этом чемпионате Италии, по продуктивности они уступают только Лукаку и Мартинесу из «Интера» (36 голов). В подыгрыше в команде Гасперини хорош Малиновский, украинец отдал 5 голевых в трех последних матчах. Для Миранчука места в стартовом составе по-прежнему не находится, в этом году он только три раза появился на поле с первых минут.

Пирло поставил себе оценку 6 (из 10) за дебютный сезон в «Ювентусе». Кажется, молодой тренер слишком оптимистично оценивает свою работу. Туринцы вылетели из ЛЧ, а в чемпионате идут третьими, сражаясь за место в топ-4. О борьбе за скудетто речи уже давно не идет. Так, серия из 9 чемпионств подходит к своему концу в этом сезоне. «Старая синьора» играет неровно, теряет очки с аутсайдерами «Беневенто» и «Торино», зато в двух последних турах обыграли «Наполи» и «Дженоа». В состав «Юве» спустя три месяца вернулся Дибала и сразу забил победный гол «Наполи». Аргентинец дважды выходил на замену, но теперь должен быть готов к основе. Тем более стало известно, что Роналду пропустит матч из-за травмы.

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«Аталанта» лишь однажды выиграла у «Ювентуса» в 31 матче! Было это в матче на Кубок в 2019-м. Сейчас у Гасперини уникальная возможность положить на лопатки неудобного соперника. «Юве» в этом сезоне слабее обычного, команда еще только привыкает к идеям Пирло, к тому же не будет Роналду — этим надо пользоваться. Бергамаски здорово играют дома даже без зрителей, в 9 из 11 матчей в серии А на своем поле они забивали как минимум 3 гола. Да и вообще «Аталанта» выиграла 8 из 9 последних матчей в чемпионате. БК «Марафон» дает на победу хозяев 2,44.

Также матчи «Аталанты» и «Ювентуса» обычно получаются голевыми. Ставка обе забьют проходила в последних 4 встречах между ними. Даже без Криштиану у туринцев есть кому забить, а в голе хозяев сомневаться не приходится. Коэффициент на это, правда, небольшой — 1,56, поэтому можно взять вот так: обе забьют и тотал больше 2,5. В БК «Бетсити» на это можно поставить с коэффициентом 1,8.

Андрей Санталов

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