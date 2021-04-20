Тухель снова засушит игру: прогноз на матч «Челси» — «Брайтон»

«Манчестер Сити» редко кому проигрывает в этом сезоне, но «Челси» удалось выбить лидера АПЛ из Кубка Англии. В полуфинале Тухеля лучше соперника выполнила план на игру. Вернер не забивает (всего 2 гола в 2021-м), но убежать в контратаку он по-прежнему может. В игре с «Сити» так и получилось, немец дважды убегал от защитников и отдавал пас на Зиеша. Один гол отменили из-за офсайда, один был забит по правилам — этого хватило для победы. В защите как обычно был порядок, опасных моментов у ворот Кепы «горожане» создали минимум.



«Брайтон» весь сезон играет неровно, и весна этого года не исключение. «Чайки» то проигрывают аутсайдеру «Вест Бромвичу», то громят 3:0 набравший ход «Ньюкасл». Команда Поттера много атакует почти в каждом матче и часто бьет по воротам, но реализация моментов подводит, не позволяя набрать больше очков. У лучшего бомбардира «Брайтона» Мопе 8 голов. Зато «чайки» прибавили в обороне, с начала 2021-го они уже сыграли 7 матчей на ноль. От зоны вылета «Брайтон» отделяет 6 очков, при этом занимающий 18-е место «Фулхэм» провел на две игры больше.