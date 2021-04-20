Тухель снова засушит игру: прогноз на матч «Челси» — «Брайтон»
Ждем минимальную победу фаворита.
Ждем минимальную победу фаворита.
«Манчестер Сити» редко кому проигрывает в этом сезоне, но «Челси» удалось выбить лидера АПЛ из Кубка Англии. В полуфинале Тухеля лучше соперника выполнила план на игру. Вернер не забивает (всего 2 гола в 2021-м), но убежать в контратаку он
«Брайтон» весь сезон играет неровно, и весна этого года не исключение. «Чайки» то проигрывают аутсайдеру «Вест Бромвичу», то громят 3:0 набравший ход «Ньюкасл». Команда Поттера много атакует почти в каждом матче и часто бьет по воротам, но реализация моментов подводит, не позволяя набрать больше очков. У лучшего бомбардира «Брайтона» Мопе 8 голов. Зато «чайки» прибавили в обороне, с начала 2021-го они уже сыграли 7 матчей на ноль. От зоны вылета «Брайтон» отделяет 6 очков, при этом занимающий 18-е место «Фулхэм» провел на две игры больше.
Не очень понятно, как на игроков «Челси» подействовали новости о создании Суперлиги. Получается, попадание в топ-4 — и Лигу чемпионов соответственно — теперь не так важно. С другой стороны, конкуренцию за место в составе никто не отменял, а она у лондонцев высокая. Чистая победа хозяев сегодня оценивается достаточно высоко, так что можно взять ее без дополнительных условий в виде фор и тоталов. БК «Марафон» предлагает на победу «Челси» коэффициент 1,65.
Также для матчей «Челси» при Тухеле характерно небольшое количество голов. Такие игры, как 2:5 с «Вест Бромвичем» или недавние 4:1 с «Кристал Пэлас», — это аномалия. «Синие» редко пропускают, сами при этом обычно забивают немного. Второй вариант на эту встречу — тотал меньше 2,5 за 1,75 в БК «Бетсити». В последних 15 матчах «Челси» эта ставка сыграла 13 раз.
Андрей Санталов