Лидер ФНЛ против команды РПЛ: прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов»

«Ахмат» отреагировал на 0:3 в Уфе, показав характер в матче с «Химками». Команда Ахматова играла агрессивно, особенно показателен первый гол, когда мяч у Тихого в борьбе отнял Ильин и выкатил его под удар Харину. Ильин позже не забил пенальти, но забил с игры, а Мелкадзе и вовсе сотворил шедевр, забив ударом через себя. Интересно, что это его первый гол с октября. Талалаев также дал отдохнуть Берише и еще нескольким игрокам старта перед полуфиналом Кубка России. «Крылья Советов» — безоговорочно лучшая команда ФНЛ в этом сезоне. После зимнего перерыва самарцы вообще идут со стопроцентным результатом: 12 побед в 12 матчах, в том числе над «Химками» и «Динамо». В 10 из этих 12 игр отличался лучший бомбардир ФНЛ Сергеев (в чемпионате у него 33 гола в 33 матчах). При этом «Крылья» пропустили всего 22 гола в 36 матчах ФНЛ и всего три мяча в 2021 году. Главное сейчас для команды Осинькина — восстановление. Календарь в первом дивизионе суровее, чем в РПЛ, а выход в премьер-лигу самарцам еще не гарантирован, поэтому сэкономить силы с «Волгарем» и «Факелом» не получилось.

После зимнего перерыва «Ахмат» проиграл три матча подряд «Динамо», ЦСКА и «Зениту», но затем ситуация выправилась. 4 победы в последних 5 встречах, показывают, что у команды все в порядке с формой. Теперь грозненцы могут выйти в финал Кубка России во второй раз в своей истории. Талалаев перед «Ахматом» в прошлом году успел поработать в «Крыльях», для него этот матч наверняка станет особенным еще и по этой причине. Волжане, с другой стороны уже выбили две команды РПЛ из Кубка в этом году и вполне могут выбить и третью. Коэффициенты позволяют здесь поставить сразу на два события из трех, выбираем «Крылья Советов не проиграют в основное время за 1,76 в БК «Марафон».



Частые нарушения правил игроками «Ахмата» — часть агрессивного стиля, который им прививает Талалаев. Грозненцы входят в топ-3 РПЛ по фолам, полученным желтым и красным карточкам. «Крылья» же по нарушениям проиграли и «Химкам», и «Динамо», если брать их последние матчи с командами РПЛ. Можно сыграть по этой статистике и взять здесь еще победу «Ахмата» по фолам за 1,85 в БК «Бетсити».



Андрей Санталов