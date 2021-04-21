Текущие события
Футбол. Кубок России
16:00
Ахмат
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
19:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Милан
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:00
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
20:00
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:00
Осасуна
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:00
Бетис
Атлетик
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Унион Б
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Беневенто
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Специя
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Кальяри
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Эльче
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:15
Астон Вилла
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Реал
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
63
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
52
Хоккей. НХЛ
22.04
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
76
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
61
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
51
Хоккей. НХЛ
01:30
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
02
Все события
Фоторепортажи
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Лидер ФНЛ против команды РПЛ: прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов»

Первый полуфинал Кубка России.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Melbet2. Winline3. 1хСтавка / 1хБет4. Фонбет5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"

«Ахмат» отреагировал на 0:3 в Уфе, показав характер в матче с «Химками». Команда Ахматова играла агрессивно, особенно показателен первый гол, когда мяч у Тихого в борьбе отнял Ильин и выкатил его под удар Харину. Ильин позже не забил пенальти, но забил с игры, а Мелкадзе и вовсе сотворил шедевр, забив ударом через себя. Интересно, что это его первый гол с октября. Талалаев также дал отдохнуть Берише и еще нескольким игрокам старта перед полуфиналом Кубка России.

«Крылья Советов» — безоговорочно лучшая команда ФНЛ в этом сезоне. После зимнего перерыва самарцы вообще идут со стопроцентным результатом: 12 побед в 12 матчах, в том числе над «Химками» и «Динамо». В 10 из этих 12 игр отличался лучший бомбардир ФНЛ Сергеев (в чемпионате у него 33 гола в 33 матчах). При этом «Крылья» пропустили всего 22 гола в 36 матчах ФНЛ и всего три мяча в 2021 году. Главное сейчас для команды Осинькина — восстановление. Календарь в первом дивизионе суровее, чем в РПЛ, а выход в премьер-лигу самарцам еще не гарантирован, поэтому сэкономить силы с «Волгарем» и «Факелом» не получилось.

Во время загрузки произошла ошибка.

После зимнего перерыва «Ахмат» проиграл три матча подряд «Динамо», ЦСКА и «Зениту», но затем ситуация выправилась. 4 победы в последних 5 встречах, показывают, что у команды все в порядке с формой. Теперь грозненцы могут выйти в финал Кубка России во второй раз в своей истории. Талалаев перед «Ахматом» в прошлом году успел поработать в «Крыльях», для него этот матч наверняка станет особенным еще и по этой причине. Волжане, с другой стороны уже выбили две команды РПЛ из Кубка в этом году и вполне могут выбить и третью. Коэффициенты позволяют здесь поставить сразу на два события из трех, выбираем «Крылья Советов не проиграют в основное время за 1,76 в БК «Марафон».

Частые нарушения правил игроками «Ахмата» — часть агрессивного стиля, который им прививает Талалаев. Грозненцы входят в топ-3 РПЛ по фолам, полученным желтым и красным карточкам. «Крылья» же по нарушениям проиграли и «Химкам», и «Динамо», если брать их последние матчи с командами РПЛ. Можно сыграть по этой статистике и взять здесь еще победу «Ахмата» по фолам за 1,85 в БК «Бетсити».

Андрей Санталов

Панарин пережил унижение в дерби Нью-Йорка
«Питтсбург» вел 6:0 и чуть не проиграл, пропустив шесть голов
Переворота не произошло. Суперлигу переделают после протестов
Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут в среду
СМИ: Мбаппе поручил близким поиск дома в Мадриде
Василевского подставили. Его бросили на второй матч за два дня
Глава Ла Лиги назвал президента «Реала» катастрофой в футболе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь