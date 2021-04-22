ЦСКА снова огорчит «Авангард»: прогноз на третий матч финала Кубка Гагарина

Обе команды осторожно начали второй матч, моментов было по минимуму, неудивительно, что счет 0:0 держался до почти до конца второго периода. Всё решила игра в большинстве — на этот раз в пользу ЦСКА. Армейцы по-новому расставились в зоне соперника, и их главный снайпер Шалунов забил 11-гол в сезоне. Также у москвичей здорово себя проявили остальные звенья: отличился Слепышев (первая шайба за последних 5 матчей) и опытный Попов, который нашел момент, чтобы убежать один на один. Юханссон снова показал, почему он лучший вратарь плей-офф. Швед провел уже 7-й матч на ноль, это рекорд Кубка Гагарина. «Авангард» прервал свою 6-матчевую серию из гостевых побед в этом плей-офф. Омичи гораздо чаще удалялись (7 удалений против 3), поэтому инициатива была на стороне соперника. Логично, что команда Хартли сильно уступила по броскам — 20:35. Кроме того, игрокам «ястребов» чаще приходилось ловить шайбу на себя — 27:11 по блокированным броскам. В немногочисленных моментах не удалось отличиться ни лучшему бомбардиру плей-офф Толчинскому (18 очков), ни звездному Ковальчуку (0 очков в последних 4 матчах), ни снайперу Буше. Хорошо обострял молодой Чинахов, но и он не пробил Юханссона.

Сказывается и то, что состав ЦСКА глубже. Во втором матче Никитин оставил в запасе защитника Гилмора, это позволило сыграть форвардам Кемпе и Лайпсику. Первая тройка свой гол забила и без получившего повреждение Мамина. У «Авангарда» в защите не хватает Емелина и Чудинова. В атаке мог бы помочь Секач, но Хартли ему не доверяет. Счет в серии сравнялся, но психологическое преимущество сейчас на стороне армейцев. Тем более на своей арене в Балашихе «Авангард» недавно проиграл все три встречи «Ак Барсу». Выбираем победу ЦСКА в матче за 1,68 в БК «Марафон». Можно рискнуть и на победу гостей в основное время, тут коэффициент уже 2,21.



ЦСКА больше времени проводит в чужой зоне, так что у Грубеца бывает гораздо больше работы. Из-за того, что «Авангарду» приходится много обороняться, его игроки чаще нарушают правила. Это тоже ведет к разнице по броскам. В этой встрече предлагаем сыграть и по статистике. ЦСКА победит по броскам в створ — БК Olimp.bet дает на это коэффициент 1,6. Последние 4 матча из 5 «Авангард» как раз проиграл по броскам.



Андрей Санталов