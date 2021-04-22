ЦСКА снова огорчит «Авангард»: прогноз на третий матч финала Кубка Гагарина
Серия переезжает в Балашиху.
Серия переезжает в Балашиху.
Обе команды осторожно начали второй матч, моментов было по минимуму, неудивительно, что счет 0:0 держался до почти до конца второго периода. Всё решила игра в большинстве — на этот раз в пользу ЦСКА. Армейцы
«Авангард» прервал свою 6-матчевую серию из гостевых побед в этом
Сказывается и то, что состав ЦСКА глубже. Во втором матче Никитин оставил в запасе защитника Гилмора, это позволило сыграть форвардам Кемпе и Лайпсику. Первая тройка свой гол забила и без получившего повреждение Мамина. У «Авангарда» в защите не хватает Емелина и Чудинова. В атаке мог бы помочь Секач, но Хартли ему не доверяет. Счет в серии сравнялся, но психологическое преимущество сейчас на стороне армейцев. Тем более на своей арене в Балашихе «Авангард» недавно проиграл все три встречи «Ак Барсу». Выбираем победу ЦСКА в матче за 1,68 в БК «Марафон». Можно рискнуть и на победу гостей в основное время, тут коэффициент уже 2,21.
ЦСКА больше времени проводит в чужой зоне, так что у Грубеца бывает гораздо больше работы.
Андрей Санталов