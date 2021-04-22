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15:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Гасперини подвинет «Милан» и «Ювентус»: прогноз на матч «Рома» — «Аталанта»

Битва топов в Италии.

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Источник: Reuters

На прошлой неделе «Рома» была близка к вылету из Лиги Европы. Но второй гол «Аякса» не засчитали, а затем уже Джеко свой шанс забить не упустил. Ничья 1:1 вывела «волков» в полуфинале ЛЕ. А вот на игру с «Торино» в серии А сил у римлян уже не хватило. «Рома» открыла счет, а во втором тайме пропустила три мяча. Команда Фонсеки остается седьмой в чемпионате, конкуренты по борьбе за еврокубки увеличили свое преимущество.

«Аталанта» в последнее время в огне: бергамаски выиграли 9 матчей в серии А из 10. Последним был обыгран пока еще действующий чемпион страны «Ювентус». Туринцы сдержали опасных форвардов Муриэля и Сапату, однако Малиновский с помощью рикошета все-таки забил победный мяч. Теперь у «Аталанты» 64 очка после 31 матча, в случае победы сегодня она выйдет на чистое второе место. «Милану» и «Юве» придется подвинуться. Миранчук продолжает ждать своего шанса на скамейке запасных.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рома» была хороша в домашних матчах в этом сезоне, но в последнее время результаты на «Олимпико» не впечатляют. Римляне проиграли «Милану» и «Наполи». Поражения в матчах с топ-клубами — еще одна причина, по которой тренер Фонсека может быть уволен. По личным встречам преимущество тоже у «Аталанты», три последних матча остались за бергамасками. «Рома» побеждала их в 2017-м, с тех пор 6 игр без побед. Очевидно, что команда Гасперини сейчас лучше готова физически, тогда как римляне испытывают проблемы с составом. БК «Фонбет» дает на победу «Аталанты» 1,75.

Интересно, что игроки «Аталанты» много фолят (по-другому с их системой прессинга никак), но при этом редко получают желтые карточки: в среднем 1,8 ЖК за матч. «Рома» же чаще хватает предупреждения (2,4 а игру). Судить встречу будет не очень строгий Кальварезе, но и при нем шансов нарваться н «горчичник» у римлян больше. Второй вариант на этот матч — «Рома» победит по желтым карточкам за 1,95 в БК «Бетсити». В последних 4 личных встречах эта ставка прошла.

Андрей Санталов

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