Крупная победа «Спартака» в дерби и точный счет в матчах «Зенита» и «Локомотива»: ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше

«Урал» — «Ахмат»



Прогноз: «Урал» победит и тотал меньше 1,5, при этом 1-й тайм завершится вничью — коэффициент 13.



«Урал» редко проигрывает дома, поражение от «Рубина» в прошлом туре стало первым за 7 последних матчей на «Екатеринбург Арене». И то, такого результата можно было избежать, забей Панюков с пенальти в конце встречи. Плюс в матче с «Рубином» у Матвеева не было полсостава. Бикфалви и Эль Кабир травмированы, Аугустыняк и Йовичич перебрали карточек. «Ахмат» на этой неделе сделал ставку на полуфинал Кубка России, но дома неожиданно уступил «Крыльям Советов» из ФНЛ в серии пенальти. Вряд ли у грозненцев получится сразу переключится на новый турнир за три дня, тем более в РПЛ у них мотивации нет. Исход встречи может решить один гол, у «Урала» в последнее время как раз разыгрался Погребняк.



«Зенит» — «Ротор»



Прогноз: «Зенит» победит со счетом 5:0 — коэффициент 13.

«Зенит» спасся в Краснодаре, уступая по ходу матча 0:2. Все решила четверная замена Семака. Давление на ворота «быков» усилилось, и сначала не выдержал вратарь, подарив гол Азмуну, а затем ошибку Шапи использовал Мостовой. За 4 тура до конца «Зенит» опережает «Локомотив» на 6 очков — 3-й чемпионский титул за три года уже рядом. «Ротору» пока не помогает смена тренера. Волгоградцы проиграли три матча подряд при Батуренко, а всего у них серия из 5 поражений, а забить они не могут уже в 6 матчах. Шансы остаться в РПЛ у «Ротора» минимальны, кажется, свою обреченность понимают уже и сами игроки. У «Зенита» не будет Азмуна — как раз шанс для Дзюба догнать иранца в гонке бомбардиров. Остальные игроки тоже могут набить себе статистику.



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«Тамбов» — «Локомотив»



Прогноз: «Локомотив» победит со счетом 4:1 — коэффициент 10.

Еще один матч, где ожидается разгром. «Локомотив» — лучшая команда России в 2021 году. У Николича уже 10 побед подряд! Сербский тренер показал, что даже с самым молодым составом в РПЛ можно побеждать. В обороне надежно играют Чорлука и Пабло, Гильерме пока пропускает матчи, но с такими соперниками, как «Ростов» и «Тамбов», это не проблема. А в атаке всё шикарно: забивают и Смолов, и Камано, и Жемалетдинов с Крыховяком — 26 голов в 10 матчах говорят сами за себя. «Тамбов» неделю назад проиграл «Арсеналу» 0:4, возможно, с «Локо» получится забить один гол расслабившемуся сопернику.



«Динамо» — «Химки»



Прогноз: «Динамо» выиграет первый тайм, и обе команды в нем забьют — коэффициент 17.



«Динамо» хоть и занимает 6-е место, по-прежнему претендует на Лигу чемпионов. Шварц продолжает ставить молодежь в основу, и она его не подводит. 17-летний Захарян своей игрой (2 гола +3 паса) уже подписал новый контракт с клубом на улучшенных условиях. «Химки» уже доигрывают чемпионат, задача выжить в премьер-лиге решена, так что результат в оставшихся турах не так важен. К тому же после травмы Глушакова команда осталась без одного из лидеров. Хотя Мирзову по-прежнему надо себя проявлять, чтобы попасть в сборную на Евро, так что ждем гол от него. А так, мотивация «Динамо» здесь выше, бело-голубые должны это показать ещё до перерыва.

«Уфа» — «Сочи»



Прогноз: «Уфа» победит с разницей в 2 мяча — коэффициент 13.



«Уфа» сильно преобразилась при новом тренере Стукалове. Две победы подряд со счетом 3:0, и вот уже команда поднялась из зоны вылета. Причем в прошлом туре уфимцы разгромили ни кого-нибудь, а «Спартак», и разгромили совершенно по делу. «Уфа» продолжала атаковать и после того, как повела в счете, очевидно, что у игроков теперь другая психология плюс добавилась сумасшедшая самоотдача. «Сочи» тоже справился с непростым соперником — ЦСКА, — прервав наконец серию из трех поражений. Статистика по ударам в створ в этой встрече красноречива: 13−3. И все же искусственное поле в Уфе подходит не всем футболистам, да и очки хозяевам нужнее, ставим здесь на их победу.



«Ростов» — «Арсенал» Тула



Прогноз: «Ростов» победит и тотал больше 3,5, при этом он выиграет и в первом тайме — коэффициент 11.



Весна у «Ростова» получилась грустной: 5 поражений в 8 матчах и всего одна победа. Понятно, что больших задач перед командой Карпина не стоит, состав серьезно поменялся, Норманн не играет уже больше месяца. Но столько проигрывать и грубо ошибаться, как вратарь Песьяков с «Локо», наверное, надоело всем. Тем более в то время, когда про команду снимают сериал. «Арсенал» в этом сезоне почти все очки набирает только дома. Так, две победы в двух последних турах позволили обогнать «Ротор», впереди Тулу с большой долей вероятности ждут стыковые матчи. В гостях «оружейники» играют хуже всех в РПЛ, взяли только одно очко в 13 встречах, так что уверенная победа «Ростова» здесь смотрится хорошо.



«Спартак» — ЦСКА



Прогноз: победа «Спартака» и тотал больше 4,5 — коэффициент 11.

«Спартак» странно выступил на 99-летие клуба — 0:3 от «Уфы» совсем не тот результат, на который рассчитывали и сами красно-белые, и их болельщики. Что еще удивительнее, счет мог быть и крупнее. Возможно, сказалось отсутствие Джикии, Аиртона и Соболева, но и с таким составом команда Тедеско не должна отдавать три очка, если она всерьез борется за попадание в ЛЧ. ЦСКА привыкает играть под руководством Олича, судя по поражению от «Сочи», получается пока не очень. Правда, и в составе нет многих важных игроков, в первую очередь Фернандеса. Вместе с Марио выбыли еще три защитника, то есть линия обороны абсолютно несыгранная. «Спартак» должен включить свой фирменный прессинг и давить на слабое место соперника. Как в матче с «Краснодаром», например.



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«Рубин» — «Краснодар»



Прогноз: точный счет 0:0 — коэффициент 9.98.