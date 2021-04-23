Крупная победа «Спартака» в дерби и точный счет в матчах «Зенита» и «Локомотива»: ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше
Большой риск — большая награда.
Большой риск — большая награда.
«Урал» — «Ахмат»
Прогноз: «Урал» победит и тотал меньше 1,5, при этом 1-й тайм завершится вничью — коэффициент 13.
«Урал» редко проигрывает дома, поражение от «Рубина» в прошлом туре стало первым за 7 последних матчей на «Екатеринбург Арене». И то, такого результата можно было избежать, забей Панюков с пенальти в конце встречи. Плюс в матче с «Рубином» у Матвеева не было полсостава. Бикфалви и Эль Кабир травмированы, Аугустыняк и Йовичич перебрали карточек. «Ахмат» на этой неделе сделал ставку на полуфинал Кубка России, но дома неожиданно уступил «Крыльям Советов» из ФНЛ в серии пенальти. Вряд ли у грозненцев получится сразу переключится на новый турнир за три дня, тем более в РПЛ у них мотивации нет. Исход встречи может решить один гол, у «Урала» в последнее время как раз разыгрался Погребняк.
«Зенит» — «Ротор»
Прогноз: «Зенит» победит со счетом 5:0 — коэффициент 13.
«Зенит» спасся в Краснодаре, уступая по ходу матча 0:2. Все решила четверная замена Семака. Давление на ворота «быков» усилилось, и сначала не выдержал вратарь, подарив гол Азмуну, а затем ошибку Шапи использовал Мостовой. За 4 тура до конца «Зенит» опережает «Локомотив» на 6 очков — 3-й чемпионский титул за три года уже рядом. «Ротору» пока не помогает смена тренера. Волгоградцы проиграли три матча подряд при Батуренко, а всего у них серия из 5 поражений, а забить они не могут уже в 6 матчах. Шансы остаться в РПЛ у «Ротора» минимальны, кажется, свою обреченность понимают уже и сами игроки. У «Зенита» не будет Азмуна — как раз шанс для Дзюба догнать иранца в гонке бомбардиров. Остальные игроки тоже могут набить себе статистику.
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«Тамбов» — «Локомотив»
Прогноз: «Локомотив» победит со счетом 4:1 — коэффициент 10.
Еще один матч, где ожидается разгром. «Локомотив» — лучшая команда России в 2021 году. У Николича уже 10 побед подряд! Сербский тренер показал, что даже с самым молодым составом в РПЛ можно побеждать. В обороне надежно играют Чорлука и Пабло, Гильерме пока пропускает матчи, но с такими соперниками, как «Ростов» и «Тамбов», это не проблема. А в атаке всё шикарно: забивают и Смолов, и Камано, и Жемалетдинов с Крыховяком — 26 голов в 10 матчах говорят сами за себя. «Тамбов» неделю назад проиграл «Арсеналу» 0:4, возможно, с «Локо» получится забить один гол расслабившемуся сопернику.
«Динамо» — «Химки»
Прогноз: «Динамо» выиграет первый тайм, и обе команды в нем забьют — коэффициент 17.
«Динамо» хоть и занимает 6-е место,
«Уфа» — «Сочи»
Прогноз: «Уфа» победит с разницей в 2 мяча — коэффициент 13.
«Уфа» сильно преобразилась при новом тренере Стукалове. Две победы подряд со счетом 3:0, и вот уже команда поднялась из зоны вылета. Причем в прошлом туре уфимцы разгромили ни
«Ростов» — «Арсенал» Тула
Прогноз: «Ростов» победит и тотал больше 3,5, при этом он выиграет и в первом тайме — коэффициент 11.
Весна у «Ростова» получилась грустной: 5 поражений в 8 матчах и всего одна победа. Понятно, что больших задач перед командой Карпина не стоит, состав серьезно поменялся, Норманн не играет уже больше месяца. Но столько проигрывать и грубо ошибаться, как вратарь Песьяков с «Локо», наверное, надоело всем. Тем более в то время, когда про команду снимают сериал. «Арсенал» в этом сезоне почти все очки набирает только дома. Так, две победы в двух последних турах позволили обогнать «Ротор», впереди Тулу с большой долей вероятности ждут стыковые матчи. В гостях «оружейники» играют хуже всех в РПЛ, взяли только одно очко в 13 встречах, так что уверенная победа «Ростова» здесь смотрится хорошо.
«Спартак» — ЦСКА
Прогноз: победа «Спартака» и тотал больше 4,5 — коэффициент 11.
«Спартак» странно выступил на 99-летие клуба — 0:3 от «Уфы» совсем не тот результат, на который рассчитывали и сами
Скачав приложение Winline и зарегистрировавшись, вы получите фрибет в размере 1000 рублей, который вы можете поставить на любое событие. Если ставка в размере 1 000 рублей на победу «Спартака» при тотале больше 4,5 сыграет, то выигрыш составит 11 000 рублей.
«Рубин» — «Краснодар»
Прогноз: точный счет 0:0 — коэффициент 9.98.
Идущий четвертым «Рубин» превосходит все ожидания, но кажется, казанская сказка заканчивается. Хвича травмировал ногу и выбыл до конца сезона. Макарова удалили в предыдущем туре, из атакующей супертройки в строю только Деспотович. К тому же дома «Рубин» не так хорош, как на выезде, где он выиграл 5 из последних 6 матчей, не пропустив ни гола. По набранным очкам в Казани команда Слуцкого идет лишь на 12-м месте. «Краснодар» дал бой «Зениту», пусть для этого и пришлось больше обороняться и играть без мяча, чем любит Галицкий. Пусть победа и упущена, но ничья с без 5 минут чемпионом — тоже результат. Ведь «быки» до матча с «Зенитом» набрали меньше всех очков в РПЛ (4), не считая «Тамбова». «Рубин» знает, как обороняться всей командой, такой «автобус» не взломали ни «Зенит», ни «Спартак». Так что вполне возможно, что голов мы здесь не увидим.
Андрей Санталов