«Ювентус» разгромит команду Кокорина, «Атлетико» и «Лилль» сделают еще один шаг к чемпионству

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«Фиорентина» — «Ювентус»



Прогноз: «Ювентус» победит с разницей 3+ за 4.30.



Сбежать в Суперлигу не получилось, «Ювентус» продолжает бороться за попадание в ЛЧ в серии А. Роналду вернулся в состав, теперь наконец можно посмотреть на связку Криштиану — Дибала в действии. В матче с «Пармой», правда, голы забивали не они, а защитники. Дубль сделал Сандро, точку в игре поставил де Лигт. А Роналду отметился со знаком минус, не прыгнув в стенке во время штрафного удара — так «Парма» забила Буффону. «Фиорентина» 4 тура не могла выиграть, но в матче с «Вероной» «фиалкам» повезло. Сначала отбили опасные атаки хозяев (а их было много), затем забили сами с пенальти и после розыгрыша штрафного. Но проблемы в игре «Фиорентины» остаются. Кокорин не выходит в 7 матчах подряд, команду спасают Влахович, Кастровилли и Рибери. Против «Юве» этого, впрочем, будет мало.



«Спартак» — ЦСКА



Прогноз: «Спартак» победит и тотал больше 2,5 за 3.52.



Матч с «Уфой» стал худшим для «Спартака» в сезоне. На финише чемпионата красно-белые не настроились аутсайдера РПЛ и были полностью переиграны. Тедеско признался, что, возможно, игроки уже думали о дерби с ЦСКА. Это, конечно, очень странно. Главное, что у «Спартака» не получается поменять ход игры, если они пропускают первыми, у Тедеско нет плана Б. У ЦСКА при этом ситуация еще хуже: сначала неубедительный матч с «Сочи» (1:2), затем 0:3 в полуфинале Кубка от «Локо». Оборона с Щенниковым, Васиным и Марадишвили вместо Фернандеса явно не справляется с нагрузкой, постоянно выручать в такой ситуации Акинфеев не может. Такими проблемами соперника «Спартак» с Соболевым в атаке должен воспользоваться.



«Атлетик» — «Атлетико»



Прогноз: «Атлетико» победит и тотал меньше 2,5 за 3.27.



«Атлетико» прорвало в матче с «Эйбаром», мадридцы отгрузили сопернику сразу пять мячей — и это без Суареса и Феликса! Вернулись Триппьер, Карраско, с ними игра в атаке идет поживее. После этого последовала победа с уже более привычным счетом для команды Симеоне над «Уэской» 2:0 — и «Атлетико» все еще лидирует в Ла Лиге. «Атлетик» недавно проиграл два финала Кубка Испании и еще не оправился от этого удара. Хотя и до этого дела шли так себе — безвыигрышная серия басков сейчас составляет 8 матчей. Один гол в последних 5 встречах намекает на проблемы с реализацией моментов. Лидеру чемпионата Испании три очка нужнее, и Симеоне просто обязан их брать.



«Лион» — «Лилль»



Прогноз: «Лилль» победит за 3.64.



Важнейший матч для чемпионской гонки во Франции. «Лилль» за 5 туров до конца сенсационно занимает первое место, на одно очко опережая «ПСЖ». Причем после «Лиона» соперники буду проще. Правда, в игре с «Монпелье» команда Гальтье едва спасла ничью, забив в самом конце встречи. «Лион» тоже борется за чемпионство, хоть и идет на 4-м месте. Отставание от «Лилля» всего три очка. Команда Гарсии только что вылетела из Кубка Франции, с топ-клубами «Лион» в последнее время играет не очень: ничья с «Марселем» и поражения от «ПСЖ» и «Монако». Личные встречи в последние 5 лет проходят с большим преимуществом «Лилля», гости к тому же имели больше времени для отдыха — ставим на их победу.



«Лацио» — «Милан»



Прогноз: ничья за 3.74.



«Милан» уже не борется за скудетто, но неожиданно и место в Лиге чемпионов оказалось под вопросом. «Наполи» в трех очках, шансы догнать «россонери» есть и у «Лацио» — особенно в случае победы в понедельник. «Милан» без Ибрагимовича уступил «Сассуоло» 1:2, однако сохранил за собой второе место. «Лацио» выдал недавно серию из 5 побед, но в прошлом туре тоже проиграл — разыгравшемуся «Наполи» 2:5. У Златана и Тео Эрнандеса есть проблемы со здоровьем, так что они могут пропустить и эту игру. Римляне будут в сильнейшем составе с Иммобиле, Корреа и Милинковичем-Савичем. «Лацио» выиграл уже 9 матчей дома подряд, «Милан» в свою очередь — лучшая гостевая команда серии А. Ничья здесь вполне вероятна.