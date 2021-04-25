Гвардиола выиграет Кубок лиги в 4-й раз подряд: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
Время собирать трофеи.
Время собирать трофеи.
За всей шумихой вокруг Суперлиги практически незамеченным прошло увольнение Моуринью. Да, «Тоттенхэм» теперь без главного тренера, временно его обязанности исполняет 29-летний Мэйсон. Результаты при Жозе становились все хуже, отношения с игроками испортились, поэтому клуб решился на такой шаг за 6 дней до финала Кубка лиги. Первый матч без Моуринью «шпоры» выиграли", причем против «Саутгемптона» они вышли травмированного Кейна. Голы Бэйла и Сона принесли победу, причем кореец забил в самом конце встречи, реализовав пенальти.
«Манчестер Сити» распрощался с мечтой выиграть 4 трофея за сезон. Из Кубка Англии команду Гвардиолы недавно выбил «Челси» причем совершенно по делу. В следующем же матче, правда, «горожане» повели 2:1 с «Астон Виллой» после четких комбинаций в чужой штрафной (голевые на счету Силвы), а затем удержали этот счет в меньшинстве. С «Челси» травму получил де Брюйне, но, кажется, бельгиец, в отличие от Кейна успеет восстановиться к финалу. Также готов играть Агуэро, пропустивший 5 предыдущих матчей.
Через два дня «Манчестер Сити» играть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, так что Гвардиола может и поберечь
В воротах у «Сити» сегодня ожидается Стеффен, а не Эдерсон, да и с бразильцем «горожане» часто пропускают в последнее время (5 матчей подряд). «Тоттенхэм» тоже понимает, что отсидеться в обороне всю игру не получится, надо делать ставку на атаку, Бэйл, Сон и Моура могут придумать
Андрей Санталов