Гвардиола выиграет Кубок лиги в 4-й раз подряд: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

За всей шумихой вокруг Суперлиги практически незамеченным прошло увольнение Моуринью. Да, «Тоттенхэм» теперь без главного тренера, временно его обязанности исполняет 29-летний Мэйсон. Результаты при Жозе становились все хуже, отношения с игроками испортились, поэтому клуб решился на такой шаг за 6 дней до финала Кубка лиги. Первый матч без Моуринью «шпоры» выиграли", причем против «Саутгемптона» они вышли травмированного Кейна. Голы Бэйла и Сона принесли победу, причем кореец забил в самом конце встречи, реализовав пенальти. «Манчестер Сити» распрощался с мечтой выиграть 4 трофея за сезон. Из Кубка Англии команду Гвардиолы недавно выбил «Челси» причем совершенно по делу. В следующем же матче, правда, «горожане» повели 2:1 с «Астон Виллой» после четких комбинаций в чужой штрафной (голевые на счету Силвы), а затем удержали этот счет в меньшинстве. С «Челси» травму получил де Брюйне, но, кажется, бельгиец, в отличие от Кейна успеет восстановиться к финалу. Также готов играть Агуэро, пропустивший 5 предыдущих матчей.

Через два дня «Манчестер Сити» играть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, так что Гвардиола может и поберечь кого-то из основы, но Пеп уже сказал, что этот трофей важен для его команды. Три года подряд «горожане» побеждали в Кубке лиги, шансы продлить эту серию велики. «Тоттенхэм» не выигрывал трофеев с 2008 года (тогда «шпоры» как раз взяли Кубок лиги). В их мотивации сомнений нет, но без Кейна и опытного тренера одолеть «Сити» вряд ли получится. В БК «Марафон» победу «Манчестер Сити» с форой -1 можно взять за 1,9.



В воротах у «Сити» сегодня ожидается Стеффен, а не Эдерсон, да и с бразильцем «горожане» часто пропускают в последнее время (5 матчей подряд). «Тоттенхэм» тоже понимает, что отсидеться в обороне всю игру не получится, надо делать ставку на атаку, Бэйл, Сон и Моура могут придумать что-то интересное. В голе «Ман Сити» сомневаться вообще не приходится, поэтому здесь заманчиво еще поставить на то, что обе команды забьют. БК Olimp.bet дает на это событие коэффициент 1,96.



Андрей Санталов