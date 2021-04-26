У «Авангарда» появляется шанс: прогноз на 5-й матч финала Кубка Гагарина

ЦСКА идеально начал 4-й матча финала: больше атаковал, первым забил. Затем Юханссон потащил буллит от Буше, следом армейцы забросили вторую. Казалось, такое преимущество команда Никитина уже не упустит. И сам ЦСКА помог сопернику. Глупые удаления до конца матча заработали Локтионов и Шалунов. Два гола «Авангарда» в большинстве и мощный бросок Шарипзянова вывели хозяев вперед, но без драмы в концовке не обошлось. Армейцы сравняли счет за секунду до сирены, а в овертайме в меньшинстве (!) ястребы все-таки дожали москвичей. «Авангард» выиграл уже 5-й матч в овертайме в этом розыгрыше Кубка Гагарина. Команда психологически устойчива, менее крепкий коллектив мог растеряться, упустив победу в самом конце 3-го периода. Хартли назвал своих игроков Kardiac Kids, намекая на то, что без валидола в их матчах никуда. У «ястребов» снова хорош был вратарь Грубец, не расклеившийся после двух пропущенных шайб в начале игры. Лидеры Буше, Найт, Толчинский и Костин проявили себя в большинстве, а Береглазов, Покка и Шарипзянов ловили на себя шайбы — 13 из 18 блокированных бросков пришлось на эту тройку защитников.

При счете 2−2 серия начинается заново, и здесь уже многое решит физическая готовность команд. Путь к финалу у обеих команд был непростым, и ЦСКА, и «Авангард» в предыдущих двух раундах сыграли по 13 матчей. У армейцев сегодня не будет лучшего бомбардира Шалунова, который ударил в голова Стася. Локтионов вернется в состав. «Ястребы» предыдущую встречу провел без Семенова, вместе с Емелиным, Чудиновым и Якуповым — это серьезные потери. Но у омичей есть оружие, которое пока молчит: Ковальчук. Когда-то это ружье должно выстрелить. Попробуем тут сыграть против фаворита: «Авангард» победит с форой +1 за 1,8 в БК «Фонбет». Все-таки в гостях команда Хартли очень хороша.



Еще одна ставка традиционна для матчей ЦСКА. Армейцы обычно и сами забивают немного, и другим не дают. Предыдущая игра, где в основное время зрители увидели 6 голов, — это аномалия для команды Никитина. В БК «Париматч» на тотал меньше 4 можно поставить с коэффициентом 1,81. В этом финале такой тотал прошел уже два раза, дальше цена гола будет только увеличиваться.



Андрей Санталов