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11:47 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА обязан побеждать «Авангард»: прогноз на 6-й матч финала Кубка Гагарина

Отступать некуда.

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Источник: РИА "Новости"

«Авангард» еще ни разу не побеждал в Кубке Гагарина, и теперь омичам осталось сделать всего шаг. «Ястребы» выиграли два матча подряд и теперь ведут в финале 3−2. В пятой встрече игроки «Авангарда» стеной встали у своих ворот, заблокировав 28 (!) бросков. А обе шайбы забросили в быстрых контратаках. В состав после травмы вернулся Семенов, он и организовал первую шайбу при выходе 2 в 1. По-новому раскрылся защитник Шарипзянова, он забил уже во втором матче подряд. Еще одна шайба на счет Буше — лучшего снайпера омичей в этом плей-офф. Армейцы снова ошиблись при игре 5 на 4 (и снова это был Окулов), и их за это наказали.

ЦСКА неожиданно для многих упустил инициативу в серии. Пятый матч пришлось играть без своего лучшего хоккеиста Шалунова — получается, он подвел команду и в 4-й игре, и в 5-й. Если бы не удаления в том 4-м матче, когда счет был 2:0 (и 2−1 в серии), возможно, армейцы уже бы отмечали победу. Но теперь им нужно думать, как спасать финал. К Юханссону претензий нет, а вот с игрой в чужой зоне надо что-то делать. Потери шайбы там приводят к опасным контратакам, а острых моментов у ворот Грубеца создается немного. Шалунов сегодня вернется в состав, от его тройки с Окуловым и Маминым будет зависеть многое.

Во время загрузки произошла ошибка.

По статистике тот, кто побеждает в пятом матче, выигрывает обычно и всю серию. Но в три поражения ЦСКА подряд не очень верится, тут есть и обладатели Кубка Гагарина-2019, и хоккеисты с опытом игры в сборной, Никитин тоже должен подобрать нужные слова. ЦСКА уже побеждал недавно в 7-м матче серии с «Локомотивом» и закрывал серию со СКА после двух поражений подряд. «Авангард» неубедительно выглядит на своей площадке в последнее время, проиграв 4 матча из 5. С «Ак Барсом» команда Хартли тоже вела 3−2, но в 6-м матче дома уступила. Предлагаем здесь взять победу ЦСКА в матче, БК «Фонбет» дает на это 1,6.

Ставки на тотал меньше хорошо работают в матчах с ЦСКА, тут можно не придумывать ничего сложного. В прошлой встрече было всего две шайбы, вратарь Юханссон и Грубец весь плей-офф играют практически безошибочно. Сегодня шестой матч, команды еще больше будут осторожничать и меньше рисковать, соответственно, опасных моментов будет тоже меньше. В БК «Бетсити» на тотал меньше 4 можно поставить за 1,96. В 3 играх из 5 в этом финале эта ставка прошла.

Андрей Санталов

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