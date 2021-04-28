ЦСКА обязан побеждать «Авангард»: прогноз на 6-й матч финала Кубка Гагарина

«Авангард» еще ни разу не побеждал в Кубке Гагарина, и теперь омичам осталось сделать всего шаг. «Ястребы» выиграли два матча подряд и теперь ведут в финале 3−2. В пятой встрече игроки «Авангарда» стеной встали у своих ворот, заблокировав 28 (!) бросков. А обе шайбы забросили в быстрых контратаках. В состав после травмы вернулся Семенов, он и организовал первую шайбу при выходе 2 в 1. По-новому раскрылся защитник Шарипзянова, он забил уже во втором матче подряд. Еще одна шайба на счет Буше — лучшего снайпера омичей в этом плей-офф. Армейцы снова ошиблись при игре 5 на 4 (и снова это был Окулов), и их за это наказали.



ЦСКА неожиданно для многих упустил инициативу в серии. Пятый матч пришлось играть без своего лучшего хоккеиста Шалунова — получается, он подвел команду и в 4-й игре, и в 5-й. Если бы не удаления в том 4-м матче, когда счет был 2:0 (и 2−1 в серии), возможно, армейцы уже бы отмечали победу. Но теперь им нужно думать, как спасать финал. К Юханссону претензий нет, а вот с игрой в чужой зоне надо что-то делать. Потери шайбы там приводят к опасным контратакам, а острых моментов у ворот Грубеца создается немного. Шалунов сегодня вернется в состав, от его тройки с Окуловым и Маминым будет зависеть многое.