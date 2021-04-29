Куман идет за титулом в Испании: прогноз на матч «Барселона» — «Гранада»

«Барселона», похоже, проверяет теорию, можно ли выиграть чемпионат без побед над топ-клубами. Каталонцы недавно проиграли в Эль класико, но затем исправились. Месси и Ко взяли Кубок Испании и выиграли в двух матчах чемпионата. В результате шансы победить в Ла Лиге снова высоки, ведь по потерянным очкам сине-гранатовые сейчас первые. Тем не менее, учитывая очень близкое соседство «Атлетико» и «Реала», вполне возможно, что для титула нужно будет выиграть 6 оставшихся встреч из 6, а такое «Барсе» за 20 лет удавалось только один раз — в 2017-м под руководством Энрике.



Скромная «Гранада» проводит очередной хороший сезон. Клуб с китайскими владельцами год назад был седьмым, сейчас держится в районе 8-го места. Учитывая, что «Гранада» дошла до ¼ финала ЛЕ, где уступила только «Манчестер Юнайтед», работу 40-летнего тренера Мартинеса, можно признать успешной. А ведь еще два года назад он вытаскивал команду из сегунды в Ла Лигу. Разве что пропускать «Гранада» стала гораздо чаще — 53 мяча в 32 турах, тогда как за весь прошлый сезон было 45. В атаке же, как и раньше, хорош Сольдадо, у 35-летнего форварда 9 голов в этом чемпионате.