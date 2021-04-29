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10:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Куман идет за титулом в Испании: прогноз на матч «Барселона» — «Гранада»

Шанс обогнать «Реал» и «Атлетико».

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Источник: AFP 2021

«Барселона», похоже, проверяет теорию, можно ли выиграть чемпионат без побед над топ-клубами. Каталонцы недавно проиграли в Эль класико, но затем исправились. Месси и Ко взяли Кубок Испании и выиграли в двух матчах чемпионата. В результате шансы победить в Ла Лиге снова высоки, ведь по потерянным очкам сине-гранатовые сейчас первые. Тем не менее, учитывая очень близкое соседство «Атлетико» и «Реала», вполне возможно, что для титула нужно будет выиграть 6 оставшихся встреч из 6, а такое «Барсе» за 20 лет удавалось только один раз — в 2017-м под руководством Энрике.

Скромная «Гранада» проводит очередной хороший сезон. Клуб с китайскими владельцами год назад был седьмым, сейчас держится в районе 8-го места. Учитывая, что «Гранада» дошла до ¼ финала ЛЕ, где уступила только «Манчестер Юнайтед», работу 40-летнего тренера Мартинеса, можно признать успешной. А ведь еще два года назад он вытаскивал команду из сегунды в Ла Лигу. Разве что пропускать «Гранада» стала гораздо чаще — 53 мяча в 32 турах, тогда как за весь прошлый сезон было 45. В атаке же, как и раньше, хорош Сольдадо, у 35-летнего форварда 9 голов в этом чемпионате.

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Грозой авторитетов «Гранаду» не назвать, в этом сезоне они взяли только три очка в матчах с топ-4 примеры. В прошлом туре команда уступила «Севилье» 1:2. С «Барсой» в первом круге было без вариантов — 0:4, правда, в Кубке каталонцы были в шаге от вылета, проигрывали 0:2 к 88-й минуте. Тогда команду Кумана спасли Гризманн и Альба. Турнирная ситуация проста, «Барселоне» нужно побеждать, при этом нужно сохранить силы на оставшиеся матчи, так что при удобном счете лидеров можно будет заменить. По такой логике хорошо смотрится вариант «Барселона» выиграет и тотал меньше 4,5 за 1,77 в БК «Марафон».

О блестящей форме Месси уже сказано многое, в этом году Лео наколотил уже 23 гола. А вот случай с Гризманном интересен. Француз, похоже, окончательно почувствовал себя своим в «Барселоне» и играет сейчас очень уверенно. На счету Антуана 4 мяча в трех последних матчах, его первый гол «Вильярреалу» получился очень эффектным. Дембеле в последнее время в основном выпускают на замену, соответственно, кроме Гризманна и Месси, забивать особо некому. Поставить в этой игре на гол французского форварда можно за 1,85 в БК «Бетсити».

Андрей Санталов

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