ЦСКА снова потеряет очки, «Ювентус» сыграет за Пирло, а «Барселона» продолжит погоню за «Атлетико»

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ЦСКА — «Уфа»



Прогноз: «Уфа» не проиграет за 2.32.



ЦСКА впервые за сезон проиграл три матча подряд и откатился на 6-е место. Теперь ясно, что Лига чемпионов армейцам не светит, да и вообще попадание в еврокубки под большим вопросом. На ЦСКА навалилось всё сразу: травмы многих игроков основы, плохая реализация моментов и отсутствие тренерского опыта у Олича. А тут еще в дерби потеряли Ахметова, Дзагоева и Марадишвили. «Уфа» могла еще больше оторваться от идущего 15-м «Ротора», ведь команда Стукалова целый тайм играла в большинстве против «Сочи». Счет, правда, к перерыву был 1:2. В итоге уфимцы забили второй гол, однако в конце встречи получили пенальти в свои ворота за игру рукой. Но вообще уфимцы сейчас играют очень бодро, недавний разгром «Спартака» еще свеж в памяти, так что и с ЦСКА они должны цепляться за очки.



«Краснодар» — «Сочи»



Прогноз: «Краснодар» победит и тотал больше 2,5 за 3.22.



«Краснодар» в матче с «Рубином» напомнил себя в лучшие моменты в прошлом. Команда Гончаренко доминировала, остро атаковала и разыгрывала элегантные комбинации. «Быки» забили только один гол, но если бы не вратарь казанцев, мячей было бы больше. Снова отличился Ионов (3 гола в двух последних матчах), ярко играли также Вандерсон и Классон. «Сочи» в меньшинстве выжал все-таки три очка из матча с «Уфой» и остался в числе команд, которые борются за медали. Впервые за месяц отличился Заболотный, а Нобоа как обычно проявил хладнокровие, исполняя пенальти. В последних трех матчах «Краснодар» не мог подобрать ключи к обороне «Сочи», но теперь вполне может подарить своим болельщикам первую домашнюю победу в этом году.



«Удинезе» — «Ювентус»



Прогноз: «Ювентус» победит с разницей 2 за 4.27.



«Ювентус» слабо сыграл с «Фиорентиной», и только чудо-гол Мораты спас его от поражения. Туринцы пока еще входят в лигочемпионскую четверку, но конкуренты в лице «Милана» и «Лацио» совсем рядом. На этом фоне появились слухи об увольнении Пирло и возвращении Аллегри, обстановка в команде сейчас наверняка нервная. «Удинезе», взяв верх над «Беневенто» в прошлом туре, окончательно обезопасил себя от вылета. Тренер Готти признал, что команда много ошибалась в последнее время из-за большого давления на футболистов. Теперь им будет проще, правда, не в ближайшем матче. «Удинезе» потерял несколько полевых игроков и основного вратаря, да и «Юве» должен исправиться за ничью во Флоренции.



«Валенсия» — «Барселона»



Прогноз: «Барселона» победит с разницей 1 за 3.86.



Интрига в Испании закручивается с новой силой. Казалось, «Барселона» обязана побеждать в перенесенном матче «Гранаду» и выходить на первое место. Но вместо этого каталонцы не набрали ни одного очка, хотя вели 1:0 и владели мячом больше 80%. Еще и Кумана удалили. Ошибки в защите слишком часто случаются в «Барсе» в этом сезоне, однако шансы на титул сохраняются. До «Атлетико» два очка, и каталонцам с ним скоро играть. «Валенсия» в апреле угодила в яму, 5 матчей без побед, и экс-тренеру «Рубина» Грасии приходится думать о выживании в Ла Лиге. «Летучие мыши» много пропускают, особенно в последнее время, против разозленной «Барсы» оборона «Валенсия» вряд ли продержится весь матч.



«Монако» — «Лион»



Прогноз: «Монако» победит и тотал меньше 3,5 за 3.33.



Во Франции на самом верху таблицы тоже запутанная ситуация. Три команды, включая «Монако», находятся на расстоянии двух очков, а вот идущий четвертым «Лион» упустил шанс догнать «Лилль», проиграв ему 2:3 неделю назад. Монегаски прекрасно себя чувствуют под руководством Ковача. В 2021-м они побеждают практически в каждом матче: 14 побед из 17, в том числе 5 в последних 5 турах. Жаль, что Головин заразился короной, но и ударной мощи Фолланда с Бен-Йеддером при поддержке Фабрегаса должно хватить. У «Лиона» основная угроза исходит, конечно, от Депая, однако его оборона «Монако» уже закрывала недавно в кубковом матче. Там в первом тайме не обошлось без везения, а во втором монегаски наказали соперника за ошибки. Ждем их победу и здесь.