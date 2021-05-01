Тухель пожертвует матчем в АПЛ: прогноз на игру «Челси» — «Фулхэм»

«Челси» еще не обеспечил себе место в топ-4 АПЛ, но на кону сейчас попадание в финал Лиги чемпионов. В первом матче лондонцы смотрелись гораздо лучше «Реала», но сами забили всего один гол (Вернер снова запорол стопроцентный момент) и позволили Бензема сравнять счет. Но и при таком раскладе гостевой гол дает хорошие шансы команде Тухеле, учитывая, что при этом тренере она пропускает крайне мало (9 мячей в 22 играх). В чемпионате Англии «Челси» опережает идущий пятым «Вест Хэм» на три очка, так что пусть небольшой, но запас есть.

У «Фулхэм» совсем другие задачи. Лондонская команда пытается избежать возвращения в чемпионшип. Сейчас «дачники» на 18-м месте и до спасительного 17-го целых 7 очков. В прошлые выходные команда Паркера не играла, физическая готовность должна быть в порядке, так что бой такому гранду, как «Челси», она давать обязана. Да, «Фулхэм» 5 матчей не выигрывает, но два месяца назад он одолел «Ливерпуль» на «Энфилде», а недавно отнял очки у «Арсенала» (1:1) — и тоже в гостях.



Форварды у «Челси» забивают мало, но выручают разыгравшийся Пулишич, Зиеш, а Маунт был в порядке еще при Лэмпарде. Вся эта тройка может сегодня остаться в запасе, воспользуются ли своим шансом Жиру и Хавертц — это вопрос. «Фулхэму» только на руку то, что не все игроки «Челси» в оптимальной форме, такой шанс нельзя упускать. Предлагаем здесь сыграть против фаворита и взять победу «Фулхэма» с форой +1 за 2,01 в БК «Марафон». Еще один вариант стал уже классическим для матчей «Челси» при Тухеле: тотал меньше 2,5 за 1,78 в БК Olimp.bet. В пяти последних играх «синих» эта ставка прошла.



Андрей Санталов