Каким получится возвращение Эмери на «Эмирейтс»? Прогноз на матч «Арсенал» — «Вильярреал»

«Арсенал» провалил большую часть первого полуфинала в Испании, и английскому клубу повезло, что они проиграли всего лишь 1:2. Сака придумал пенальти, а судья даже после просмотра эпизода почему-то с ним согласился. «Канониры» особенно плохо выглядели без мяча, плохо защищались, по моментам «Вильярреал» мог забить больше двух мячей. Казалось, всё будет еще хуже после удаления Себальоса, однако Обамеянг мог даже сравнять счет в самой концовке. Габонца и Ляказетта не хватало в стартовом составе, возможно, что Артета также зря не доверяет Мартинелли, который любит открываться за спину защитникам.



«Вильярреал» давно решил свою судьбу в чемпионате Испании, место в еврокубках обеспечено, так что команда может спокойно готовиться к решающим матчам Лиги Европы. Эмери — вообще мастер по этому турниру, он трижды выигрывал его с «Севильей» и выводил «Арсенал» в финал. К тому же для испанского тренера особенно принципиально победить свою бывшую команду. Главная ударная сила «Вильярреала» — форвард Морено, забивший уже 20 голов в Ла Лиге (лучший результат в карьере) и 6 в 10 матчах ЛЕ. Помогать ему должен был Алькасер, но у него в этом году всего три мяча. В центре поля игру контролирует Парехо, многое будет зависеть от того, как с ним справится полузащита «Арсенала».