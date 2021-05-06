Каким получится возвращение Эмери на «Эмирейтс»? Прогноз на матч «Арсенал» — «Вильярреал»
Рассказываем про второй полуфинал ЛЕ.
Рассказываем про второй полуфинал ЛЕ.
«Арсенал» провалил большую часть первого полуфинала в Испании, и английскому клубу повезло, что они проиграли всего лишь 1:2. Сака придумал пенальти, а судья даже после просмотра эпизода
«Вильярреал» давно решил свою судьбу в чемпионате Испании, место в еврокубках обеспечено, так что команда может спокойно готовиться к решающим матчам Лиги Европы. Эмери — вообще мастер по этому турниру, он трижды выигрывал его с «Севильей» и выводил «Арсенал» в финал. К тому же для испанского тренера особенно принципиально победить свою бывшую команду. Главная ударная сила «Вильярреала» — форвард Морено, забивший уже 20 голов в Ла Лиге (лучший результат в карьере) и 6 в 10 матчах ЛЕ. Помогать ему должен был Алькасер, но у него в этом году всего три мяча. В центре поля игру контролирует Парехо, многое будет зависеть от того, как с ним справится полузащита «Арсенала».
Ставки высоки, «канониры» через ЛЕ могут впервые за 5 лет выйти в Лигу чемпионов. Для «Вильярреала» попадание в главный еврокубковый турнир еще важнее, так как это составит существенную часть бюджета. «Арсенал» играет нестабильно весь сезон, но матчем в выходные с «Ньюкаслом» команда дала надежду своим болельщикам. Обамеянг забил гол и отдал пас, похоже, нападающий набирает форму после малярии. Возможно, после травмы вернется и Ляказетт. С другой стороны, «Вильярреал» в 15 случаях из 16 проходил дальше в еврокубках после победы в первом матче. Победитель может определится в итоге в дополнительное время или по пенальти, но в основное время мы выбираем победу «Арсенала» за 1,91 в Tennisi.bet.
Ход матча предопределен результатом первого полуфинала. «Арсенал» будет активнее на чужой половине поля — как минимум в первом тайме. Если «канонирам» удастся забить, то они, скорее всего, отойдут назад. Поэтому если играть здесь по угловым (а эта ставка напрашивается), то логично выбрать такой вариант: «Арсенал» победит по угловым в 1-м тайме. БК «Париматч» дает на это коэффициент 1,7.
Андрей Санталов