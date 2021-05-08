Тухель не даст Гвардиоле стать чемпионом в очной встрече: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси»
Встреча тура в АПЛ.
Встреча тура в АПЛ.
«Манчестер Сити» давно лидирует в Англии с огромным отрывом, пятое чемпионство за 10 лет — лишь вопрос времени. Отрыв от идущего вторым «МЮ» — 13 очков, «горожанам» до конца чемпионата осталось сыграть 4 тура, «красным дьяволам» — пять. Казалось, в такой ситуации Гвардиола может дать передохнуть своим лидерам, которые только что вывели его команду в финал ЛЧ, но Пеп уверяет, что надо выиграть титул в АПЛ как можно быстрее. Так что сегодня стоит ожидать сильнейший из возможных составов «Сити». В последнее время это игра без чистых форвардов, трио в атаке составляют номинальные полузащитники де Брюйне, Фоден и Марез.
«Челси» тоже мог бы насладиться уверенной победой над «Реалом» в полуфинале ЛЧ, но тоже вынужден ставить в состав всех лучших, ведь борьба за топ-4 в АПЛ в самом разгаре. Тухель на этой неделе показал, что его команда может прекрасно играть без мяча, главное — организовать хороший прессинг соперника и убегать в опасные контратаки. С реализацией «Челси»
Это две лучшие команды Англии (и Европы), если учитывать матчи «Челси» только при Тухеле. «Ман Сити» выиграл 20 из последних 22 встреч в АПЛ, «Челси» уступил только один раз в последних 15 турах
Еще одна ставка, похоже, уже стала обязательной на матчи «Челси» — тотал меньше 2,5 голов. БК Olimp.bet дает на это событие 1,67. Коэффициент небольшой, но, учитывая, что он постоянно проходит в играх «синих»… В защите лондонцев действует мощное трио защитников Силва — Рюдигер — Кристенсен, вратарь Менди не теряет концентрацию, хотя по его воротам теперь мало бьют. А вот группа атаки «Челси» расточительно относится к своим моментам, это относится и к Вернеру, и к Хавертцу, и к Пулишичу. Свежий пример — ответный полуфинал с «Реалом». Так что тотал меньше 2,5 — самая логичная ставка в этой игре. Тем более что «Ман Сити» обычно тоже забивает немного.
Андрей Санталов