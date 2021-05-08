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13:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Тухель не даст Гвардиоле стать чемпионом в очной встрече: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

Встреча тура в АПЛ.

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Источник: AFP 2021

«Манчестер Сити» давно лидирует в Англии с огромным отрывом, пятое чемпионство за 10 лет — лишь вопрос времени. Отрыв от идущего вторым «МЮ» — 13 очков, «горожанам» до конца чемпионата осталось сыграть 4 тура, «красным дьяволам» — пять. Казалось, в такой ситуации Гвардиола может дать передохнуть своим лидерам, которые только что вывели его команду в финал ЛЧ, но Пеп уверяет, что надо выиграть титул в АПЛ как можно быстрее. Так что сегодня стоит ожидать сильнейший из возможных составов «Сити». В последнее время это игра без чистых форвардов, трио в атаке составляют номинальные полузащитники де Брюйне, Фоден и Марез.

«Челси» тоже мог бы насладиться уверенной победой над «Реалом» в полуфинале ЛЧ, но тоже вынужден ставить в состав всех лучших, ведь борьба за топ-4 в АПЛ в самом разгаре. Тухель на этой неделе показал, что его команда может прекрасно играть без мяча, главное — организовать хороший прессинг соперника и убегать в опасные контратаки. С реализацией «Челси» по-прежнему не везет, но и 1−2 мячей им обычно хватает для победы. Ведь при немецком тренере «синие» почти никогда не пропускают: 18 матчей из 24 сыграны на ноль.

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Это две лучшие команды Англии (и Европы), если учитывать матчи «Челси» только при Тухеле. «Ман Сити» выиграл 20 из последних 22 встреч в АПЛ, «Челси» уступил только один раз в последних 15 турах премьер-лиги. Скоро им играть в финале ЛЧ, а здесь мы увидим хорошую такую репетицию. Причем «Челси» недавно выбил «Сити» из Кубка Англии, так что у соперников будут все актуальные данные друг о друге, осталось только увидеть, что они с ними сделают. Гвардиоле нужна победа, чтобы стать чемпионом АПЛ уже сегодня, но обыграть такой «Челси» — задача не из простых. Вряд ли «Сити» будет сильно против ничьей, она тоже приведет его к титулу, просто чуть позже. Выбираем здесь такой вариант: «Челси» не проиграет за 1,98 в БК «Марафон».

Еще одна ставка, похоже, уже стала обязательной на матчи «Челси» — тотал меньше 2,5 голов. БК Olimp.bet дает на это событие 1,67. Коэффициент небольшой, но, учитывая, что он постоянно проходит в играх «синих»… В защите лондонцев действует мощное трио защитников Силва — Рюдигер — Кристенсен, вратарь Менди не теряет концентрацию, хотя по его воротам теперь мало бьют. А вот группа атаки «Челси» расточительно относится к своим моментам, это относится и к Вернеру, и к Хавертцу, и к Пулишичу. Свежий пример — ответный полуфинал с «Реалом». Так что тотал меньше 2,5 — самая логичная ставка в этой игре. Тем более что «Ман Сити» обычно тоже забивает немного.

Андрей Санталов

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