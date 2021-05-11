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13:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Варди и Ихеаначо воспользуются проблемами «МЮ»: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»

У Сульшера слишком сложный календарь.

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Источник: AP 2021

«Манчестер Юнайтед» оказался в непростой ситуации. Из-за сорванного болельщиками матча с «Ливерпулем» манкунианцы должны провести 5 игр за 13 дней. И не допустить травм у своих лидеров перед финалом Лиги Европы в конце мая. Две встречи уже прошли — с «Ромой» (2:3) и «Астон Виллой» (3:1), но теперь надо играть с «Лестером» и «Ливерпулем» 11 и 13 мая. Возможно, команде Сульшера запишут мировой рекорд по количеству матчей в максимально сжатые сроки. Но норвежскому тренеру от этого не легче, на ближайшую игру ему придется использовать резерв. Нельзя же все время выпускать на поле Бруну, Макгуайра и других лидеров.

«Лестер» неважно провел два последних матча против «Саутгемптона» (1:1) и «Ньюкасла (2:4) и откатился на 4-е место. Теперь место в топ-4 АПЛ для команды Роджерса под вопросом, по потерянным очкам «Ливерпуль» отстает лишь на три балла. Сразу вспоминается, как в прошлом сезоне «Лестер» упустил лигочемпионское место в двух последних турах. При этом в субботу «лисам» уже надо играть в финале Кубка Англии, тренеру тут есть над чем подумать при выборе состава. Интересно, что самый опасный игрок у «Лестера» сейчас не Варди, а Ихеаначо: нигерийский форвард забил больше всех голов (11) в АПЛ с 3 февраля.

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У «Лестера» самый сложный календарь среди претендентов на топ-4, 4 игрока травмированы, включая защитника Эванса и полузащитника Барнса. Роджерсу во что бы то ни стало надо брать очки сегодня, не откладывая решение вопроса на последние туры. Уже известно, что «Ман Юнайтед» выйдет без Макгуайра, Сульшер наверняка даст отдохнуть и другим футболистам основы перед «Ливерпулем», так что шансы у гостей набрать очки сегодня должны быть хорошими. В БК «Марафон» победу «Лестера» с форой 0 можно взять за 2,13. В марте, кстати, «лисы» уже обыгрывали «МЮ» в Кубке Англии (3:1).

Еще один интересный вариант связан с судьей этого матча. Поусон — один из самых строгих арбитров Англии, в среднем за игру он показывает 3,84 ЖК в премьер-лиге. Меньше 3 карт в 2021 Поусон еще не показывал. Для «Лестера» матч важный, так что борьба и фолы будут, соответственно, можно ждать и предупреждения. БК «Париматч» дает на тотал больше 3,5 желтых карточек коэффициент 1,82. Что касается личных встреч, то в 3 из 5 эта ставка сыграла.

Андрей Санталов

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