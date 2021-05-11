Варди и Ихеаначо воспользуются проблемами «МЮ»: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»
У Сульшера слишком сложный календарь.
У Сульшера слишком сложный календарь.
«Манчестер Юнайтед» оказался в непростой ситуации.
«Лестер» неважно провел два последних матча против «Саутгемптона» (1:1) и «Ньюкасла (2:4) и откатился на 4-е место. Теперь место в топ-4 АПЛ для команды Роджерса под вопросом, по потерянным очкам «Ливерпуль» отстает лишь на три балла. Сразу вспоминается, как в прошлом сезоне «Лестер» упустил лигочемпионское место в двух последних турах. При этом в субботу «лисам» уже надо играть в финале Кубка Англии, тренеру тут есть над чем подумать при выборе состава. Интересно, что самый опасный игрок у «Лестера» сейчас не Варди, а Ихеаначо: нигерийский форвард забил больше всех голов (11) в АПЛ с 3 февраля.
У «Лестера» самый сложный календарь среди претендентов на топ-4, 4 игрока травмированы, включая защитника Эванса и полузащитника Барнса. Роджерсу во что бы то ни стало надо брать очки сегодня, не откладывая решение вопроса на последние туры. Уже известно, что «Ман Юнайтед» выйдет без Макгуайра, Сульшер наверняка даст отдохнуть и другим футболистам основы перед «Ливерпулем», так что шансы у гостей набрать очки сегодня должны быть хорошими. В БК «Марафон» победу «Лестера» с форой 0 можно взять за 2,13. В марте, кстати, «лисы» уже обыгрывали «МЮ» в Кубке Англии (3:1).
Еще один интересный вариант связан с судьей этого матча. Поусон — один из самых строгих арбитров Англии, в среднем за игру он показывает 3,84 ЖК в
Андрей Санталов