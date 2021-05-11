Варди и Ихеаначо воспользуются проблемами «МЮ»: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»

«Манчестер Юнайтед» оказался в непростой ситуации. Из-за сорванного болельщиками матча с «Ливерпулем» манкунианцы должны провести 5 игр за 13 дней. И не допустить травм у своих лидеров перед финалом Лиги Европы в конце мая. Две встречи уже прошли — с «Ромой» (2:3) и «Астон Виллой» (3:1), но теперь надо играть с «Лестером» и «Ливерпулем» 11 и 13 мая. Возможно, команде Сульшера запишут мировой рекорд по количеству матчей в максимально сжатые сроки. Но норвежскому тренеру от этого не легче, на ближайшую игру ему придется использовать резерв. Нельзя же все время выпускать на поле Бруну, Макгуайра и других лидеров.



«Лестер» неважно провел два последних матча против «Саутгемптона» (1:1) и «Ньюкасла (2:4) и откатился на 4-е место. Теперь место в топ-4 АПЛ для команды Роджерса под вопросом, по потерянным очкам «Ливерпуль» отстает лишь на три балла. Сразу вспоминается, как в прошлом сезоне «Лестер» упустил лигочемпионское место в двух последних турах. При этом в субботу «лисам» уже надо играть в финале Кубка Англии, тренеру тут есть над чем подумать при выборе состава. Интересно, что самый опасный игрок у «Лестера» сейчас не Варди, а Ихеаначо: нигерийский форвард забил больше всех голов (11) в АПЛ с 3 февраля.