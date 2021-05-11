Куман выйдет на первое место в Испании: прогноз на матч «Леванте» — «Барселона»

«Барселона» не придумала, как взломать оборону «Атлетико», более того, в первом тайме, могла пропустить и сама. Впрочем, моментов у обеих команд было немного, так что ничья стала закономерным результатом. Так, каталонцы упустили возможность обогнать лидера Ла Лиги, но шансы на чемпионство еще остаются, разница по-прежнему составляет два очка. Большой проблемой стала травма Бускетса, равноценной замены этому опорнику нет. Впрочем в заявку на эту встречу он включен. Также 6 игроков, включая Месси, де Йонга и Гризманна «висят» на карточке: следующее предупреждение вынудит их пропустить один матч. «Леванте» уже не решает серьезных задач в этом сезоне. От вылета «лягушки» спаслись еще месяц назад, с тех пор они проиграли 4 матча и один завершили вничью. Сейчас валенсийцы занимают 14-е место, примерно так же они выступали и в трех предыдущих сезонах (15-е, 15-е и 12-е места). С топ-4 Ла Лиги «Леванте» выглядел достойно в этом сезоне: две победы (над «Реалом» и «Атлетико»), причем обе в гостях) и ничья с тем же «Атлетико». Главные бомбардиры команды Моралес и Марти забили 23 гола на двоих. оба как раз отличились в игре с «Реалом».

Для «Барселоны» это будет третья попытка возглавить таблицу (пусть и временно) в последнее время. С «Гранадой» упустили все три очка, с «Атлетико» разошлись миром. Разница в уровне мастерства огромная, в мотивации — тоже. Осталось только узнать, есть ли еще силы при таком календаре у игроков «Барсы». Две последние встречи в гостях каталонцы проиграли «Леванте», но эта игра будет без зрителей, так что хозяева будут без 12-го игрока. В этом же сезоне команда Кумана — лучшая по игре на выезде. Учитывая также, что гости вряд ли будут тратить силы на разгром, ставка на победу «Барселоны» и тотал меньше 4,5 за 1,99 в БК 1Х Ставка выглядит оптимальной.



Еще один вариант связан с желтыми карточками. И «Барселона», и «Леванте» обычно получают меньше 2 предупреждений за матч. А судит их встречу сегодня самый лояльный арбитр Ла Лиги Монтеро. Обычно он показывает за игру 2,72 ЖК. Так что здесь можно на этом сыграть и взять в БК «Бетсити» тотал меньше 3,5 ЖК за 1,7. Вряд ли команды будут грубить после того, как с исходом встречи все будет ясно.



Андрей Санталов