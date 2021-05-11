Куман выйдет на первое место в Испании: прогноз на матч «Леванте» — «Барселона»
Разбираем встречу 36-го тура.
Разбираем встречу 36-го тура.
«Барселона» не придумала, как взломать оборону «Атлетико», более того, в первом тайме, могла пропустить и сама. Впрочем, моментов у обеих команд было немного, так что ничья стала закономерным результатом. Так, каталонцы упустили возможность обогнать лидера Ла Лиги, но шансы на чемпионство еще остаются, разница
«Леванте» уже не решает серьезных задач в этом сезоне. От вылета «лягушки» спаслись еще месяц назад, с тех пор они проиграли 4 матча и один завершили вничью. Сейчас валенсийцы занимают 14-е место, примерно так же они выступали и в трех предыдущих сезонах (15-е, 15-е и 12-е места). С топ-4 Ла Лиги «Леванте» выглядел достойно в этом сезоне: две победы (над «Реалом» и «Атлетико»), причем обе в гостях) и ничья с тем же «Атлетико». Главные бомбардиры команды Моралес и Марти забили 23 гола на двоих. оба как раз отличились в игре с «Реалом».
Для «Барселоны» это будет третья попытка возглавить таблицу (пусть и временно) в последнее время. С «Гранадой» упустили все три очка, с «Атлетико» разошлись миром. Разница в уровне мастерства огромная, в мотивации — тоже. Осталось только узнать, есть ли еще силы при таком календаре у игроков «Барсы». Две последние встречи в гостях каталонцы проиграли «Леванте», но эта игра будет без зрителей, так что хозяева будут без 12-го игрока. В этом же сезоне команда Кумана — лучшая по игре на выезде. Учитывая также, что гости вряд ли будут тратить силы на разгром, ставка на победу «Барселоны» и тотал меньше 4,5 за 1,99 в БК 1Х Ставка выглядит оптимальной.
Еще один вариант связан с желтыми карточками. И «Барселона», и «Леванте» обычно получают меньше 2 предупреждений за матч. А судит их встречу сегодня самый лояльный арбитр Ла Лиги Монтеро. Обычно он показывает за игру 2,72 ЖК. Так что здесь можно на этом сыграть и взять в БК «Бетсити» тотал меньше 3,5 ЖК за 1,7. Вряд ли команды будут грубить после того, как с исходом встречи все будет ясно.
Андрей Санталов