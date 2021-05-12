Игра, в которой зря не ждут голы: прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» 12.05.2021

«Челси» продолжает успешно выступать сразу в трех турнирах. После убедительной победы над «Реалом» в ответном полуфинале Тухель дал отдохнуть нескольким игрокам основы, в том числе Маунту и Силве. И даже не в оптимальном составе «синие» дожали лидера АПЛ «Манчестер Сити». Теперь лондонцам будет чуть проще сохранить место в топ-4, отрыв от «Вест Хэма» увеличился до 6 очков, «Ливерпуль» позади в 7 очках, правда, у него еще есть игра в запасе. Через два дня «Челси» играть в финале Кубка Англии, так что сегодня Тухель, скорее всего, тоже даст поиграть тем, у кого было немного игрового времени в сезоне.



Для «Арсенала» этот сезон стал провальным. Спасти его могло только удачное выступление в Лиге Европы. У «канониров» были неплохие шансы в ответном полуфинале ЛЕ против «Вильярреала». Домашний матч, гол в гостях — тут сгодилась бы и победа 1:0, но игроки не вышли с настроем, какой ожидаешь увидеть в такой ситуации, в итоге 0:0, и команда Артеты снова у разбитого корыта. К тренеру теперь много вопросов, нет уверенности, что «Арсенал» на подъеме, как это казалось прошлым летом. Молодые игроки нестабильны, а ветераны команды проводят слишком слабый сезон для себя. Взятые в аренду Себальос и Эдегор тоже не впечатляют.