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12:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Игра, в которой зря не ждут голы: прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» 12.05.2021

Новая серия лондонского дерби.

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Источник: AP 2021

«Челси» продолжает успешно выступать сразу в трех турнирах. После убедительной победы над «Реалом» в ответном полуфинале Тухель дал отдохнуть нескольким игрокам основы, в том числе Маунту и Силве. И даже не в оптимальном составе «синие» дожали лидера АПЛ «Манчестер Сити». Теперь лондонцам будет чуть проще сохранить место в топ-4, отрыв от «Вест Хэма» увеличился до 6 очков, «Ливерпуль» позади в 7 очках, правда, у него еще есть игра в запасе. Через два дня «Челси» играть в финале Кубка Англии, так что сегодня Тухель, скорее всего, тоже даст поиграть тем, у кого было немного игрового времени в сезоне.

Для «Арсенала» этот сезон стал провальным. Спасти его могло только удачное выступление в Лиге Европы. У «канониров» были неплохие шансы в ответном полуфинале ЛЕ против «Вильярреала». Домашний матч, гол в гостях — тут сгодилась бы и победа 1:0, но игроки не вышли с настроем, какой ожидаешь увидеть в такой ситуации, в итоге 0:0, и команда Артеты снова у разбитого корыта. К тренеру теперь много вопросов, нет уверенности, что «Арсенал» на подъеме, как это казалось прошлым летом. Молодые игроки нестабильны, а ветераны команды проводят слишком слабый сезон для себя. Взятые в аренду Себальос и Эдегор тоже не впечатляют.

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При этом в чемпионате «Арсенал» периодически проводит удачные игры, главным образом за счет молодежи: Саки, Смит-Роу. Нужно проявлять себя и Мартинелли — особенно, если клуб решится летом на перестройку и продаст более возрастных футболистов. Так что мотивация у «канониров» на этот матч должна быть. Резервистам «Челси», особенно таким форвардам, как Жиру и Абрахам, тоже пора напомнить о себе, поэтому здесь хорошо смотрится вариант «обе забьют». БК «Фонбет» дает на это событие коэффициент 1,92. В матчах «Челси» такой вариант редко проходит, но здесь, в неоптимальных составах, шансы велики.

«Арсенал» — это еще и одна самых корректных команд в чемпионате Англии, 9 фолов в среднем за матч кроме него собирает только «Ман Сити». У «Челси» этот показатель повыше — 11 фолов. Система прессинга Тухеля подразумевает тактику мелкого фола, так что неудивительно, что его команда часто нарушает правила. В личных встречах «синие» выиграли по этому показателю 7 из последних 8 матчей. Возьмем победу «Челси» по фолам и здесь — за 1,75 в БК «Париматч».

Андрей Санталов

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