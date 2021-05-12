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16:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Симеоне воспользуется подарком от «Барселоны»: прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад» 12.05.2021

Встреча дня в чемпионате Испании.

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Источник: AP 2021

Чемпионская гонка в Испании все ближе к развязке. Топ-клубы продолжают терять очки, так, вчера «Барселона» увезла только одно очко после встречи с «Леванте». Такой результат только приободрит «Атлетико», в случае успеха сегодня, «матрасники» оторвутся от Месси и Ко уже на 4 очка. Да, «Реал» пока в двух очках, но и это весомое преимущество за три тура до конца чемпионата. Симеоне придумал, как сдержать «Барсу» в прошлом туре, теперь нужен план, как обыграть «Реал Сосьедад». В первом круге это получилось, «Атлетико» тогда победил 2:0.

«Реал Сосьедад», в свою очередь, проводит отличный сезон. В чемпионате баски идут пятыми с отличными шансами сыграть осенью в Лиге Европы («Вильярреал» отстает на 4 очка). Они выиграли первый большой трофей впервые с 1987-го, победив «Атлетик» в перенесенном на этот год финале Кубка Испании. Подписание Сильвы из «Ман Сити» не сработало так, как это планировалось, за то проявили себя полузащитники Ойарсабаль (играет за сборную Испании) и Порту, а также шведский форвард Исак. У «Сосьедада» три победы в 4 последних матчах, так что команду Симеоне ждет непростая игра.

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Симеоне не может не беспокоить голевая засуха Суареса. Уругваец последний раз забивал 21 марта, после этого его преследовали травмы и дисквалификации, пока что Луис не набрал топовую форму. Интересно, что за 20 голов у него прописан бонус в контракте, Суарес остановился на отметке в 19 мячей. Лемар травмирован, так что болельщики «Атлетико» рассчитывают на то, что Суарес, Феликс и Карраско проявят себя в атаке. Ситуация проста, нужна только победа, так что этот вариант и выбираем. «Атлетико» победит за 1,64 в БК Olimp.bet.

Также «Атлетико» уже долгое время славится своей защитой. Под предводительством вратаря Облака защита мадридцев очень редко пропускает — в этом сезоне, например, всего 22 мяча в 35 турах. «Реал Сосьедад» тоже хорош в этом плане, баски пропускают ровно гол за игру в среднем. Для команды Симеоне в целом характерны победы со счетом 1:0 или 2:0, особенно сейчас, когда Суарес не в форме. Здесь тоже не должно быть много голов, ставим на тотал меньше 2,5 за 1,71 в БК «Лига Ставок».

Андрей Санталов

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