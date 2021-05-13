Нагельсманн уйдет из «Лейпцига» с трофеем: прогноз на финал Кубка Германии

Чемпион в Германии официально определился, теперь пора узнать, кому достанется Кубок. Для «Боруссии» эта победа станет пятой в клубной истории, последний раз они поднимали такой трофей в 2017-м. Временно исполняющий обязанности главного тренера Терзич, конечно, хочет вписать себя в историю, ведь в следующем сезоне он станет помощником Розе. Но для Нагельсманна этот Кубок еще важнее. Ни он, ни «РБ Лейпциг» больших побед еще не одерживали, в 2019-м «быки» в финале Кубка попали под «Баварию» — 0:3. Было бы красиво взять трофей перед уходом в мюнхенский суперклуб. В субботу команды провели репетицию финала. Победа с турнирной точки зрения была важнее для Дортмунда, он ее в итоге и одержал, хотя и позволил сопернику отыграться с 2:0. Здорово себя проявили Ройс и Санчо (Холанд не играл), дубль англичанина и принес три три очка. Теперь «Боруссия» уже 4-я в бундеслиге, а значит, судьба лигочемпионской путевки в ее руках. Для «Лейпцига» этот матч мало что значил, интересно, как теперь Нагельсманн будет решать выявленные проблемы.

Холанд две недели не тренировался из-за повреждения, но в заявку на финал попал. В «Боруссии», конечно, есть кому забивать и без норвежца (и последний матч это подтвердил), но все-таки с таким бомбардиром (37 голов за сезон!) Терзичу будет поспокойнее. Есть у Дортмунда и проблема с вратарем: Хитц получил травму, в ворота встанет Бюрки, не игравший больше трех месяцев. У «РБ Лейпциг» финал пропустит Анхелиньо из-за проблем с дисциплиной. По личным встречам статистика для «быков» не очень приятная: лишь одна победа в последних 8 играх. Однако выиграть два матча подряд у одного и того же соперника — сложная задача, так что выбираем здесь победу «РБ Лейпциг» с форой 0 за 2,09 в БК «Марафон».



Еще один заманчивый вариант — сыграть здесь на голах. Сильная сторона «Боруссии» — атака, в обороне остался возрастной Хуммельс плюс вратарь Бюрки без практики. Для матчей Дортмунда три гола и больше — это норма. В трех из последних личных встреч тоже было много мячей. Вряд ли команды будут осторожничать, первый же гол раскроет игру. Выбираем здесь также тотал больше 3 за 2,15 в БК «Бетсити».



Андрей Санталов