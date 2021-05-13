Нагельсманн уйдет из «Лейпцига» с трофеем: прогноз на финал Кубка Германии
Но будет непросто.
Но будет непросто.
Чемпион в Германии официально определился, теперь пора узнать, кому достанется Кубок. Для «Боруссии» эта победа станет пятой в клубной истории, последний раз они поднимали такой трофей в 2017-м. Временно исполняющий обязанности главного тренера Терзич, конечно, хочет вписать себя в историю, ведь в следующем сезоне он станет помощником Розе. Но для Нагельсманна этот Кубок еще важнее. Ни он, ни «РБ Лейпциг» больших побед еще не одерживали, в 2019-м «быки» в финале Кубка попали под «Баварию» — 0:3. Было бы красиво взять трофей перед уходом в мюнхенский суперклуб.
В субботу команды провели репетицию финала. Победа с турнирной точки зрения была важнее для Дортмунда, он ее в итоге и одержал, хотя и позволил сопернику отыграться с 2:0. Здорово себя проявили Ройс и Санчо (Холанд не играл), дубль англичанина и принес три три очка. Теперь «Боруссия» уже 4-я в бундеслиге, а значит, судьба лигочемпионской путевки в ее руках. Для «Лейпцига» этот матч мало что значил, интересно, как теперь Нагельсманн будет решать выявленные проблемы.
Холанд две недели не тренировался
Еще один заманчивый вариант — сыграть здесь на голах. Сильная сторона «Боруссии» — атака, в обороне остался возрастной Хуммельс плюс вратарь Бюрки без практики. Для матчей Дортмунда три гола и больше — это норма. В трех из последних личных встреч тоже было много мячей. Вряд ли команды будут осторожничать, первый же гол раскроет игру. Выбираем здесь также тотал больше 3 за 2,15 в БК «Бетсити».
Андрей Санталов