Клопп наконец победит на «Олд Траффорде»: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» вынужденно сыграл резервистами против «Лестера» и почти устоял. К перерыву Гринвуд сравнял счет, и всё решил только гол Сеюнджю с углового. Причем манкунианцы могли его избежать, если бы прямо перед этим Сульшер не произвел замену. Из-под вышедшего Рэшфорда защитник «Лестера» и забил. Норвежского тренера покритиковали за его стартовый состав, но деваться Сульшеру было некуда: нельзя играть каждые два дня одной и той же основой. Тем более второе место в АПЛ «Ман Юнайтед» почти гарантированно. «Ливерпуль» последний раз играл 8 мая и должен быть более свежим. Клопп еще надеется попасть в топ-4, хотя шансы исчезающе малы. Даже если «красные» сегодня победят, то до «Челси» все равно будет 4 очка, которые отыграть в двух последних турах почти нереально. Тем не менее, «Ливерпуль» будет биться до последнего, тем более сегодня встреча с исторически главным соперником. В прошлом туре мерсисайдцы разобрались с «Саутгемптоном» 2:0, прервав наконец серию из трех ничьих.

«Ман Юнайтед» по-прежнему остается без Макгуайра, у ведущего защитника повреждение, но есть надежда, что он будет готов к финалу Лиги Европы. У «Ливерпуля» список травмированных пополнили Кабак и Милнер, в центре защиты будет неопытная пара Филлипс — Уильямс. Интересно, что Сульшер еще ни разу не обыгрывал «Ливерпуль» в чемпионате (одна победа в Кубке Англии все-таки есть), а сам «Ливерпуль» давно уже не может выиграть на «Олд Траффорде» — с марта 2014-го. Кажется, эта серия сегодня прервется, победа сейчас нужнее команде Клоппа. На это событие БК «Фонбет» дает коэффициент 2,35.



Еще один заманчивый вариант — сыграть на владении мячом. Известно, что Сульшеру комфортно играть вторым номером, даже на своем поле. «Ливерпуль» же обычно стремится владеть инициативой и не прочь покатать мяч. Тем более когда в центре поля есть такой креативщик, как Тиаго. Все последние 8 матчей с «Ман Юнайтед» команда Клоппа чаще владела мячом, обычно процент был даже больше 60. БК 1Х Ставка дает на тотал больше 54,5% коэффициент 1,83. В 7 из 8 случаев эта ставка прошла, так что выбираем этот вариант.



Андрей Санталов