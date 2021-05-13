Клопп наконец победит на «Олд Траффорде»: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
Удобный момент, чтобы прервать серию.
Удобный момент, чтобы прервать серию.
«Манчестер Юнайтед» вынужденно сыграл резервистами против «Лестера» и почти устоял. К перерыву Гринвуд сравнял счет, и всё решил только гол Сеюнджю с углового. Причем манкунианцы могли его избежать, если бы прямо перед этим Сульшер не произвел замену.
«Ливерпуль» последний раз играл 8 мая и должен быть более свежим. Клопп еще надеется попасть в топ-4, хотя шансы исчезающе малы. Даже если «красные» сегодня победят, то до «Челси» все равно будет 4 очка, которые отыграть в двух последних турах почти нереально. Тем не менее, «Ливерпуль» будет биться до последнего, тем более сегодня встреча с исторически главным соперником. В прошлом туре мерсисайдцы разобрались с «Саутгемптоном» 2:0, прервав наконец серию из трех ничьих.
«Ман Юнайтед»
Еще один заманчивый вариант — сыграть на владении мячом. Известно, что Сульшеру комфортно играть вторым номером, даже на своем поле. «Ливерпуль» же обычно стремится владеть инициативой и не прочь покатать мяч. Тем более когда в центре поля есть такой креативщик, как Тиаго. Все последние 8 матчей с «Ман Юнайтед» команда Клоппа чаще владела мячом, обычно процент был даже больше 60. БК 1Х Ставка дает на тотал больше 54,5% коэффициент 1,83. В 7 из 8 случаев эта ставка прошла, так что выбираем этот вариант.
Андрей Санталов