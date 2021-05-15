«Ахмат» притормозит «Спартак», а «Локомотив» сокрушит «Урал»: ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше

«Тамбов» — «Зенит»



Прогноз: «Зенит» победит со счетом 5:1 — коэффициент 12.

Матч, в котором всё настолько ясно, что сложно придумать подходящую ставку. Понятно, что «Зенит» победит, в каком бы составе он ни вышел. Понятно, что для игроков «Тамбова» это последняя игра в РПЛ и им захочется напоследок показать себя с лучшей стороны — тем более против чемпиона. Тамбовской команде дали доиграть сезон, и заканчивает она его бесславно: 11 матчей — 11 поражений с общим счетом 5:34. У Азмуна не получилось забить 20-й гол в чемпионате в Уфе — наверняка иранец постарается сделать это в последнем матче сезона. Дзюбе тоже есть к чему стремиться: чтобы побить личный рекорд по голам в РПЛ, ему нужно забить два мяча. Так что ждем здесь разгром.



«Уфа» — «Арсенал» Тула



Прогноз: «Уфа» победит 1:0, забив гол во втором тайме — коэффициент 11.



Обе команды идут в зоне стыковых матчей, но при неудачном раскладе одна из них может сразу вылететь в ФНЛ. Тут с особым вниманием будут следить за игрой «Ротора» в Казани: если волгоградцы проиграют, то и «Уфу», и «Арсенал» устроит любой результат. Команда Стукалова в прошлом туре набрала столь важное для нее очко в игре с «Зенитом» — спас Беленов, отбивший удар Азмуна с пенальти. «Арсенал» же сам придумал себе проблемы при счете 2:0 с «Рубином». Ткачев схватил глупое удаление, и Тула после этого посыпалась, пропустив 4 мяча. Здесь голов много не ждут, после перерыва «Уфа» может дожать соперника.



«Ахмат» — «Спартак»



Прогноз: ничья, при этом первый тайм выиграет «Ахмат» — коэффициент 15.

«Спартак» провел неубедительный матч против «Химок», с трудом одолев соперника, оставшегося в меньшинстве еще в первом тайме. Но результат есть, теперь красно-белых устроит даже ничья в Грозном, и они попадут в квалификацию ЛЧ. «Ахмат» размялся на «Тамбове» (3:1) и теперь, по словам Талалаева, всерьез настраивается на «Спартак»: команда из Москвы — известный раздражитель для клубов из других регионов. Хотя в чемпионате выше 10-го места грозненцы уже не поднимутся. Команда Тедеско по-прежнему неубедительна в позиционном нападении, Промес по каким-то причинам не играет в свою силу, Понсе не будет из-за перебора карточек. Впрочем суперударного дуэта форвардов Соболев — Ларссон должно хватить минимум для ничьей.

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«Локомотив» — «Урал»



Прогноз: «Локомотив» победит со счетом 4:0 — коэффициент 15.



«Локомотив» только что выиграл Кубок России и гарантировал себе участие в Лиге Европы. Шансы на второе место минимальны, но вдруг «Спартак» проиграет «Ахмату». Так что победа над не особо мотивированным «Уралом» обязательна. А перед своими болельщиками «железнодорожники» наверняка захотят выиграть еще и с крупным счетом. Гильерме и Смолову также захочется доказать Черчесову, что их зря не вызвали в сборную. В игре на Кубок оба были очень хороши. «Урал», кстати, — 14-я команда РПЛ по игре в гостях, а его футболисты, возможно, уже думают о предстоящем отпуске.

«Ростов» — «Краснодар»



Прогноз: ничья и тотал меньше 1,5 — коэффициент 12.

Грустная весна для «Ростова» наконец-то завершается. Команда Карпина набрала только 11 очков из 30 возможных — и это при том, что две победы пришлись на матчи с бедовыми «Тамбовом» и «Ротором». В прошлом туре с «Уралом» тренер ростовчан не угадал с составом и по делу проиграл. «Краснодар» же показал, что этим составом не может вытаскивать принципиальные матчи. «Быки» здорово начали встречу с ЦСКА, забили первыми, а потом то ли не хватило сил, то ли настрой куда-то пропал. В общем, Галицкий ждет новых футболистов, с этими мало что получается и у Гончаренко. Нулевая ничья вполне здесь вероятна.



«Рубин» — «Ротор»



Прогноз: ничья и тотал больше 1,5, при этом первый тайм тоже завершится вничью — коэффициент 14.



Удивительным образом «Рубин» перед последним туром — фаворит на попадание в новый еврокубок Лига конференций. Казанцы планировали выходить в Европу через год, а теперь для этого хватит и ничьей с «Ротором». Слуцкому удалось настроить свою команду на камбэк в Туле, так 0:2 превратились в 4:2. Получается, «Рубин» может побеждать и без Хвичи. «Ротор» показывает в последних матчах отчаянное сопротивление. После победы над «Ахматом» волгоградцы едва не зацепились за ничью в Сочи — не хватило буквально минуты. Нет сомнений, что в Казани «Ротор» тоже навяжет борьбу «Рубину», которому пока все победы даются тяжело.



«Динамо» — ЦСКА



Прогноз: ЦСКА победит с разницей 3+ — коэффициент 13.

«Динамо» долго шло в числе претендентов на медали, но после вылета из Кубка России все пошло кувырком и в чемпионате. Всего одна победа в 5 матчах, и вот бело-голубые уже седьмые в РПЛ. Теперь атака с Захаряном, Тюкавиным и Грулевым выглядит не так ярко, реализация моментов захромала — отсюда ноль голов в 3 последних играх. ЦСКА же наконец выиграл впервые за 5 туров. Вернулся Фернандес, Дзагоев заменил Влашича, а Эджуке и Чалов начали забивать. На кураже армейцы могут разгромить и динамовцев, тем более для последних эта игра уже ничего не значит. А у Олича еще есть теоретические шансы на еврокубки.