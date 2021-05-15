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10:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Тухель возьмет первый трофей с «Челси»: прогноз на финал Кубка Англии

«Лестеру» вряд ли удастся сотворить сенсацию.

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Источник: Reuters

Для «Челси» пришла пора решающих матчей. Сегодня лондонцы играют в финале Кубка, а через два дня им встречаться с тем же «Лестером» в чемпионате. Тухель оба матча назвал финалами, ведь борьба за топ-4 АПЛ обострилась после поражения от «Арсенала». «Челси» был лучше в этом дерби, но в реализации моментов его игрокам решительно не везло. А вот Жоржиньо внезапно привез гол в свои ворота. Из положительных моментов — Тухель дал отдохнуть многим лидерам, так что сегодня они должны быть хорошо готовы.

«Лестер» тоже испытал проблемы с «Манчестер Юнайтед», но выиграть все-таки удалось, благо, что манкунианцы были не в сильнейшем составе. Теперь в чемпионате команда Роджерса укрепилась на 3-м месте, правда, путевка в ЛЧ ей еще не гарантирована. Настораживает голевая засуха лучшего бомбардира «лис» Варди, у форварда только один гол за три месяца. Для «Лестера» это первый финал кубкового турнира с 2000 года, когда они выиграли Кубок лиги. Интересно, что это единственный чемпион Англии, который не побеждал в главном кубке страны.

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«Челси» же вышел в финал Кубка Англии в 4-й раз за последние 5 лет. Они дважды проиграли «Арсеналу» в 2017-м и 2020-м и выиграли в 2018-м у «МЮ». «Синие» давно не могут выиграть в премьер-лиге у «Лестера», январское поражение от «лис» стало решающим для Лэмпарда. Но при Тухеле это все-таки уже другая команда, более дисциплинированная, игроки четко знают свои роли. Прессинг и контроль мяча у лондонцев хорошо отлажен. Сенсации в Кубке всегда возможны, однако мимо ставки на победу «Челси» здесь сложно пройти. БК «Марафон» дает на это коэффициент 1,97.

Еще одна классическая ставка на «Челси» — тотал меньше 2,5. У группы атаки «синих» с Вернером, Хавертцем и Маунтом регулярно появляются опасные моменты, но в голы они превращаются редко. При этом в обороне лондонцы обычно играют надежно. Сегодня место в воротах займет Кепа, который провел все матчи на Кубок и пропустил только один гол (при Лэмпарде). Так что выбираем здесь тотал меньше 2,5 за 1,68 в БК Olimp.bet.

Андрей Санталов

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