Тухель возьмет первый трофей с «Челси»: прогноз на финал Кубка Англии

Для «Челси» пришла пора решающих матчей. Сегодня лондонцы играют в финале Кубка, а через два дня им встречаться с тем же «Лестером» в чемпионате. Тухель оба матча назвал финалами, ведь борьба за топ-4 АПЛ обострилась после поражения от «Арсенала». «Челси» был лучше в этом дерби, но в реализации моментов его игрокам решительно не везло. А вот Жоржиньо внезапно привез гол в свои ворота. Из положительных моментов — Тухель дал отдохнуть многим лидерам, так что сегодня они должны быть хорошо готовы.



«Лестер» тоже испытал проблемы с «Манчестер Юнайтед», но выиграть все-таки удалось, благо, что манкунианцы были не в сильнейшем составе. Теперь в чемпионате команда Роджерса укрепилась на 3-м месте, правда, путевка в ЛЧ ей еще не гарантирована. Настораживает голевая засуха лучшего бомбардира «лис» Варди, у форварда только один гол за три месяца. Для «Лестера» это первый финал кубкового турнира с 2000 года, когда они выиграли Кубок лиги. Интересно, что это единственный чемпион Англии, который не побеждал в главном кубке страны.