Тухель возьмет первый трофей с «Челси»: прогноз на финал Кубка Англии
«Лестеру» вряд ли удастся сотворить сенсацию.
«Лестеру» вряд ли удастся сотворить сенсацию.
Для «Челси» пришла пора решающих матчей. Сегодня лондонцы играют в финале Кубка, а через два дня им встречаться с тем же «Лестером» в чемпионате. Тухель оба матча назвал финалами, ведь борьба за топ-4 АПЛ обострилась после поражения от «Арсенала». «Челси» был лучше в этом дерби, но в реализации моментов его игрокам решительно не везло. А вот Жоржиньо внезапно привез гол в свои ворота. Из положительных моментов — Тухель дал отдохнуть многим лидерам, так что сегодня они должны быть хорошо готовы.
«Лестер» тоже испытал проблемы с «Манчестер Юнайтед», но выиграть
«Челси» же вышел в финал Кубка Англии в 4-й раз за последние 5 лет. Они дважды проиграли «Арсеналу» в 2017-м и 2020-м и выиграли в 2018-м у «МЮ». «Синие» давно не могут выиграть в
Еще одна классическая ставка на «Челси» — тотал меньше 2,5. У группы атаки «синих» с Вернером, Хавертцем и Маунтом регулярно появляются опасные моменты, но в голы они превращаются редко. При этом в обороне лондонцы обычно играют надежно. Сегодня место в воротах займет Кепа, который провел все матчи на Кубок и пропустил только один гол (при Лэмпарде). Так что выбираем здесь тотал меньше 2,5 за 1,68 в БК Olimp.bet.
Андрей Санталов