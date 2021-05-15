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13:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Новая дуэль Пирло и Конте: прогноз на матч «Ювентус» — «Интер»

А Лукаку сразится с Роналду.

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Источник: AP 2021

Первый сезон для Пирло в роли тренера топ-клуба совсем не задался. Туринцы чередуют победы с поражениями и никак не могут найти баланс между идеями тренера и игрой на результат. За разгромом от «Милана» последовала победа над ярким «Сассуоло», вот только игра «Юве» по-прежнему оставляет много вопросов. Туринцы владели мячом 34% времени — для топ-клуба (и для Пирло, в частности) это, конечно, мало. Буффону пришлось отбивать удар с пенальти, а Рабьо исправляться за этот пенальти голом в чужие ворота. Роналду тоже забил, и это спасло «Юве», который мог совсем отстать от топ-4. Сейчас до «Наполи» одно очко, и надежда опередить южан еще жива.

«Интер» не расслабляется после первой победы в серии А впервые с 2010 года. «Нерадзурри» в двух последних турах расправились с «Сампдорией» (5:1) и «Ромой» (3:1). Лукаку, Лаутаро, Санчес и остальные играют теперь в сове удовольствие и получается это у них не хуже, чем когда они шли к чемпионству. У «Интера» 4 победы подряд, а последнее поражение было от… «Ювентуса» в начале февраля. Пирло тогда выбил Конте из Кубка, и это наверняка станет дополнительной мотивацией для Антонио на эту игру.

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Впрочем, для Конте матчи против бывших команд всегда являются принципиальными. Даже теперь, когда он сместил Турин с трона в Италии. Наверняка тренер «Интера» что-то подготовит для своего более молодого коллеги. По личным встречам, правда, преимущество у «Юве»: 5 побед в последних 8 матчах. Да и в чемпионате три очка тут, конечно, нужнее туринцам, но игра их слишком нестабильна. Предлагаем здесь заиграть такую ставку: «Интер» не проиграет за 1,74 в БК «Париматч».

«Интер» в последнее время заиграл веселее, много забивает, дает забивать соперникам. Видно, что без давления команда раскрепостилась. У «Ювентуса» оборона сейчас не выглядит неприступной, набирать очки туринцы будут, скорее, за счет атаки. Это еще и дуэль двух супербомбардиров Роналду (28 голов в серии А) и Лукаку (22 гола), наверняка каждый захочет забить больше другого в личной встрече. Так что еще один вариант на эту игру смотрится хорошо: тотал больше 2,5 за 1,66 в БК «Бетсити».

Андрей Санталов

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