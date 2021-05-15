Новая дуэль Пирло и Конте: прогноз на матч «Ювентус» — «Интер»
А Лукаку сразится с Роналду.
А Лукаку сразится с Роналду.
Первый сезон для Пирло в роли тренера
«Интер» не расслабляется после первой победы в серии А впервые с 2010 года. «Нерадзурри» в двух последних турах расправились с «Сампдорией» (5:1) и «Ромой» (3:1). Лукаку, Лаутаро, Санчес и остальные играют теперь в сове удовольствие и получается это у них не хуже, чем когда они шли к чемпионству. У «Интера» 4 победы подряд, а последнее поражение было от… «Ювентуса» в начале февраля. Пирло тогда выбил Конте из Кубка, и это наверняка станет дополнительной мотивацией для Антонио на эту игру.
Впрочем, для Конте матчи против бывших команд всегда являются принципиальными. Даже теперь, когда он сместил Турин с трона в Италии. Наверняка тренер «Интера»
«Интер» в последнее время заиграл веселее, много забивает, дает забивать соперникам. Видно, что без давления команда раскрепостилась. У «Ювентуса» оборона сейчас не выглядит неприступной, набирать очки туринцы будут, скорее, за счет атаки. Это еще и дуэль двух супербомбардиров Роналду (28 голов в серии А) и Лукаку (22 гола), наверняка каждый захочет забить больше другого в личной встрече. Так что еще один вариант на эту игру смотрится хорошо: тотал больше 2,5 за 1,66 в БК «Бетсити».
Андрей Санталов