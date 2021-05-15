Новая дуэль Пирло и Конте: прогноз на матч «Ювентус» — «Интер»

Первый сезон для Пирло в роли тренера топ-клуба совсем не задался. Туринцы чередуют победы с поражениями и никак не могут найти баланс между идеями тренера и игрой на результат. За разгромом от «Милана» последовала победа над ярким «Сассуоло», вот только игра «Юве» по-прежнему оставляет много вопросов. Туринцы владели мячом 34% времени — для топ-клуба (и для Пирло, в частности) это, конечно, мало. Буффону пришлось отбивать удар с пенальти, а Рабьо исправляться за этот пенальти голом в чужие ворота. Роналду тоже забил, и это спасло «Юве», который мог совсем отстать от топ-4. Сейчас до «Наполи» одно очко, и надежда опередить южан еще жива.



«Интер» не расслабляется после первой победы в серии А впервые с 2010 года. «Нерадзурри» в двух последних турах расправились с «Сампдорией» (5:1) и «Ромой» (3:1). Лукаку, Лаутаро, Санчес и остальные играют теперь в сове удовольствие и получается это у них не хуже, чем когда они шли к чемпионству. У «Интера» 4 победы подряд, а последнее поражение было от… «Ювентуса» в начале февраля. Пирло тогда выбил Конте из Кубка, и это наверняка станет дополнительной мотивацией для Антонио на эту игру.