«Челси» отомстит «Лестеру» за поражение в финале Кубка: прогноз на матч АПЛ

Тухель после матча в субботу заявил, что его команде не повезло в финале. С этим, в принципе, можно согласиться: «Лестер» только один раз попал в створ дальним ударом, и это привело к голу. Шмейхелю же пришлось дважды спасать свою команду после ударов Чилуэлла и Маунта, а в эпизоде с офсайдом всё решили сантиметры. Тем не менее, нельзя не отметить, что лондонцам не хватало решительности у чужой штрафной. При таком территориальном преимуществе моментов у чужой штрафной нужно создавать больше. Для «Лестера» эта победа в финале стала исторической, еще никогда до этого они не выигрывали Кубок Англии. Теперь у них еще два решающих матча впереди, ведь участие в ЛЧ в следующем сезоне еще не гарантировано. Сзади на пятки наступает «Ливерпуль», и потеря очков с «Челси» и «Тоттенхэмом» в оставшихся турах может дорого стоить. Варди по-прежнему не забивает, но если «молчит» и второй форвард Ихеаначо, всегда может выручить Тилеманс. Как в финале Кубка Англии.

Поражение в субботу должно добавить злости игрокам «Челси». Команде Тухеля еще больше, чем «Лестеру» нельзя терять очки, «Ливерпуль» отстает всего на один балл. Команда Роджерса остается чуть ли не самым неудобным соперником для «синих» (4 ничьи и 2 поражения в 6 последних матчах в АПЛ). К тому же «лисы» очень хороши в гостях в этом сезоне, это третья команда в лиге по набранным очкам на выезде. Но Тухель должен сделать выводы после поражения в финале Кубка, да и состав у «Челси» глубже, кто-то из более свежих футболистов может решить исход матча. Выбираем здесь победу «Челси» за 1,79 в БК «Марафон».



Второй ставкой на матчи «Челси» по традиции будет тотал меньше по голам. Субботний матч лишний раз показал, что «синие» мало что позволяют сделать сопернику у своих ворот (18 из 26 матчей на ноль при Тухеле), но и сами не могут создавать много моментов в позиционном нападении. Да и с завершением у лондонцев есть проблемы весь сезон. Так что нет смысла придумывать что-то сложное: тотал меньше 2,5 за 1,75 в БК Olimp.bet



Андрей Санталов