Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
20:00
Саутгемптон
Лидс
Футбол. Зарубежный
21:00
Брайтон & Хоув
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:30
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Лестер
Хоккей. НХЛ
23:00
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
19.05
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
19.05
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
52
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
1Лучшие кадры чемпионата мира по хоккею
19Пенальти Смолова принес «Локомотиву» новый кубок: кадры финала
13:13 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Юнайтед» постарается ради своих болельщиков: прогноз на матч с «Фулхэмом»

На «Олд Траффорде» будет весело.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Melbet2. Winline3. 1хСтавка4. Фонбет5. Лига ставок
Источник: AP 2021

У «Манчестер Юнайтед» наконец закончился безумный отрезок, когда нужно было сыграть 4 матча за неделю. Три из них манкунианцы проиграли, но это не страшно. Команда в финале Лиги Европы, в Англии она осталась второй, так что можно спокойно доигрывать концовку сезона и готовиться к решающей встрече в ЛЕ 26 мая. За три дня до финала «МЮ» ждет встреча 38-го тура с «Вулверхэмптоном», и там основе дадут отдохнуть, а вот в ближайшем матче с «Фулхэмом» можно выставить всех сильнейших, чтобы они не потеряли игровой тонус.

«Фулхэм» набрал только одно очко в последних 8 турах и досрочно вылетел из премьер-лиги. «Дачники» второй раз подряд не могу закрепиться в АПЛ после возвращения туда из чемпионшипа. Лондонцы забили всего 26 голов в этом сезоне, беда с атакой стала главной проблемой для тренера Паркера, потому что пропускала его команда не так много по сравнению с другими аутсайдерами. Лучшим бомбардиром является Декордова-Рид с 5 мячами в чемпионате. Митрович, зажигавший раньше и в АПЛ, и особенно в чемпионшипе (26 голов в прошлом сезоне), перестал забивать бза клуб, хотя за сборную регулярно отличается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч не имеет значения для обеих команд, но «Ман Юнайтед», конечно, предпочтет подойти к финалу ЛЕ в хорошем настроении. Тем более эта игра с «Фулхэмом» станет первой при болельщиках за 14 месяцев. На «Олд Траффорде» ожидается 10 тысяч фанов, вряд ли команде Сульшера хочется их подвести. Ставим здесь на уверенную победу фаворита: БК «Фонбет» дает 2,1 на то, что «Манчестер Юнайтед» выиграет с форой -1,5.

Еще один интересный момент: у Рэшфорда сейчас 99 голов за клуб и сборную. Следующий гол станет юбилейным, и наверняка Маркусу хочется забить его как можно скорее. Форвард отличился в прошлой игре с «Ливерпулем» и после простой, но эффективной перепасовки с Кавани, видно, что он хорошей форме. В БК Winline на гол Рэшфорда можно поставить с коэффициентом 2,57.

Андрей Санталов

Овечкин отдал шикарный пас, но этого не хватило для победы
«Деньги заканчиваются»: Емельяненко предрек камбэк Хабиба
Лучшая концовка сезона НБА за 5 лет. Так не было со времен Коби
Выбивал «Зенит» из ЛЧ: утвержден новый тренер «Спартака»
Слуцкий ярко отметил 50-летие: пришли даже Гончаренко и Дзюба
Сборная России в полном составе вышла из карантина накануне ЧМ
Головин тянет «Монако». Его клуб продолжает чемпионскую гонку
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь