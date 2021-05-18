«Манчестер Юнайтед» постарается ради своих болельщиков: прогноз на матч с «Фулхэмом»
На «Олд Траффорде» будет весело.
На «Олд Траффорде» будет весело.
У «Манчестер Юнайтед» наконец закончился безумный отрезок, когда нужно было сыграть 4 матча за неделю. Три из них манкунианцы проиграли, но это не страшно. Команда в финале Лиги Европы, в Англии она осталась второй, так что можно спокойно доигрывать концовку сезона и готовиться к решающей встрече в ЛЕ 26 мая. За три дня до финала «МЮ» ждет встреча 38-го тура с «Вулверхэмптоном», и там основе дадут отдохнуть, а вот в ближайшем матче с «Фулхэмом» можно выставить всех сильнейших, чтобы они не потеряли игровой тонус.
«Фулхэм» набрал только одно очко в последних 8 турах и досрочно вылетел из
Матч не имеет значения для обеих команд, но «Ман Юнайтед», конечно, предпочтет подойти к финалу ЛЕ в хорошем настроении. Тем более эта игра с «Фулхэмом» станет первой при болельщиках за 14 месяцев. На «Олд Траффорде» ожидается 10 тысяч фанов, вряд ли команде Сульшера хочется их подвести. Ставим здесь на уверенную победу фаворита: БК «Фонбет» дает 2,1 на то, что «Манчестер Юнайтед» выиграет с форой -1,5.
Еще один интересный момент: у Рэшфорда сейчас 99 голов за клуб и сборную. Следующий гол станет юбилейным, и наверняка Маркусу хочется забить его как можно скорее. Форвард отличился в прошлой игре с «Ливерпулем» и после простой, но эффективной перепасовки с Кавани, видно, что он хорошей форме. В БК Winline на гол Рэшфорда можно поставить с коэффициентом 2,57.
Андрей Санталов