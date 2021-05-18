«Манчестер Юнайтед» постарается ради своих болельщиков: прогноз на матч с «Фулхэмом»

У «Манчестер Юнайтед» наконец закончился безумный отрезок, когда нужно было сыграть 4 матча за неделю. Три из них манкунианцы проиграли, но это не страшно. Команда в финале Лиги Европы, в Англии она осталась второй, так что можно спокойно доигрывать концовку сезона и готовиться к решающей встрече в ЛЕ 26 мая. За три дня до финала «МЮ» ждет встреча 38-го тура с «Вулверхэмптоном», и там основе дадут отдохнуть, а вот в ближайшем матче с «Фулхэмом» можно выставить всех сильнейших, чтобы они не потеряли игровой тонус.



«Фулхэм» набрал только одно очко в последних 8 турах и досрочно вылетел из премьер-лиги. «Дачники» второй раз подряд не могу закрепиться в АПЛ после возвращения туда из чемпионшипа. Лондонцы забили всего 26 голов в этом сезоне, беда с атакой стала главной проблемой для тренера Паркера, потому что пропускала его команда не так много по сравнению с другими аутсайдерами. Лучшим бомбардиром является Декордова-Рид с 5 мячами в чемпионате. Митрович, зажигавший раньше и в АПЛ, и особенно в чемпионшипе (26 голов в прошлом сезоне), перестал забивать бза клуб, хотя за сборную регулярно отличается.