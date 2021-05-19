Головин сразится с Мбаппе за Кубок Франции: прогноз на матч «Монако» — «ПСЖ»

«ПСЖ» рискует в этом сезоне впервые за долгое время остаться без больших трофеев. Парижане взяли Суперкубок-2020 в январе, но в ЛЧ в этот раз не дошли до финала, а в чемпионате они пока лишь вторые. После второго поражения от «Ман Сити» проблемы появились и внутри страны. Сначала французский гегемон потерял два очка с «Ренном» в чемпионате, а затем довел полуфинал Кубка с «Монпелье» до серии пенальти. И только в прошлом туре с «Реймсом» наконец получилось убедительно выиграть 4:0 (правда, соперник рано остался вдесятером). «Монако» еще два года назад боролся за выживание в Лиге 1, а теперь при Коваче входит в тройку лучших команд Франции. В последнем туре монегаскам нужно выступить не хуже «Лиона», и тогда они вернутся в Лигу чемпионов. Сейчас же у них есть шанс взять первый трофей за 4 года, так что мотивация на финал у игроков должна быть соответствующая. «Монако» в хорошей форме, он выиграл 10 из 11 последних матчей. В полуфинале Кубка монегаски разгромили любительский «Рюмийи-Вальер» 5:1 — точку в матче поставил Головин. Александр сейчас хорош, в прошлом туре с «Ренном» он сначала отдал голевой пас, а затем и сам забил.

«ПСЖ» пошел на смену тренера по ходу сезона, и пока не сказать, что команда сильно прибавила при Почеттино. Да, Мбаппе проводит сильный сезон, форвард недавно восстановился от травмы и снова забивает. На счету Килиана уже 40 голов во всех турнирах, это его лучший результат в карьере. Но «ПСЖ» периодически выключается по ходу игры, и этим пользуются его соперники. Парижане брали этот Кубок Франции 13 раз (в том числе 5 за последние 6 лет), и, конечно, являются фаворитами и сейчас. Но у «Монако» есть свои бомбардиры Бен-Йеддер и Фолланд, тогда как соперник, соперник, скорее всего, остался без Неймара. В БК «Марафон» поставить на то, что «Монако» не проиграет в основное время можно с коэффициентом 2,05.



Еще один интересный вариант для финала Кубка — ставка на фолы. Команды тут не будут жалеть друг друга. И если в чемпионате они фолят не так часто, то здесь на кону трофей, любой мелкий фол лишним не будет. «Монако» недавно с «Лионом» почти 40 раз нарушали правила на двоих. Здесь же БК «Бетсити» выставил тотал больше 24,5 фолов за 1,75. В последних 5 встречах монегасков с «ПСЖ» эта ставка сыграла только один раз, но здесь накал страстей должен повлиять на футболистов и арбитра.



Андрей Санталов