«Ливерпуль» не упустит место в ЛЧ: прогноз на матч с «Кристал Пэлас»
Решающий матч для Клоппа в АПЛ.
Решающий матч для Клоппа в АПЛ.
В Англии сегодня решится, кто из тройки «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер» займет два оставшихся места в топ-4, дающих право выступать в Лиге чемпионов. Для команды Клоппа все просто: по разнице мячей они опережают «Лестер» на 4 гола, так что победы в 2−3 мяча им должно хватить, чтобы чувствовать себя спокойно. В прошлом туре мерсисайдцы разобрались с «Бернли», выиграв 3:0. Фирмино вовремя начал забивать в последнее время, сначала дубль в игре с «МЮ», теперь гол «Бернли». Защитник Филлипс, игра которого приятно удивила Клоппа в этом сезоне, тоже отличился — причем первый раз в карьере. Напомнил о себе и
«Кристал Пэлас» сегодня провожает заслуженного тренера Ходжсона. 73-летний специалист завершает карьеру, наверняка игроки захотят с особым чувством провести последний матч своего тренера. Но отнять очки у мотивированного «Ливерпуля» вряд ли получится. «Пэлас» проиграл в прошлом туре «Арсеналу», в турнирном плане у лондонцев при любом исходе ничего сильно не поменяется.
Клопп назвал предыдущий матч с «Бернли» полуфинал, теперь впереди решающая игра. «Ливерпуль» здесь, конечно, настолько фаворит, что ставить на его чистую победу смысла нет
Еще один вариант — обе забьют. В БК «Бетсити» на это можно поставить с коэффициентом 2. Оборона «Ливерпуля»
Андрей Санталов