«Ливерпуль» не упустит место в ЛЧ: прогноз на матч с «Кристал Пэлас»

В Англии сегодня решится, кто из тройки «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер» займет два оставшихся места в топ-4, дающих право выступать в Лиге чемпионов. Для команды Клоппа все просто: по разнице мячей они опережают «Лестер» на 4 гола, так что победы в 2−3 мяча им должно хватить, чтобы чувствовать себя спокойно. В прошлом туре мерсисайдцы разобрались с «Бернли», выиграв 3:0. Фирмино вовремя начал забивать в последнее время, сначала дубль в игре с «МЮ», теперь гол «Бернли». Защитник Филлипс, игра которого приятно удивила Клоппа в этом сезоне, тоже отличился — причем первый раз в карьере. Напомнил о себе и Окслейд-Чемберлен, забивший первый раз за 10 месяцев.



«Кристал Пэлас» сегодня провожает заслуженного тренера Ходжсона. 73-летний специалист завершает карьеру, наверняка игроки захотят с особым чувством провести последний матч своего тренера. Но отнять очки у мотивированного «Ливерпуля» вряд ли получится. «Пэлас» проиграл в прошлом туре «Арсеналу», в турнирном плане у лондонцев при любом исходе ничего сильно не поменяется.