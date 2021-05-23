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13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» не упустит место в ЛЧ: прогноз на матч с «Кристал Пэлас»

Решающий матч для Клоппа в АПЛ.

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Источник: AP 2021

В Англии сегодня решится, кто из тройки «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер» займет два оставшихся места в топ-4, дающих право выступать в Лиге чемпионов. Для команды Клоппа все просто: по разнице мячей они опережают «Лестер» на 4 гола, так что победы в 2−3 мяча им должно хватить, чтобы чувствовать себя спокойно. В прошлом туре мерсисайдцы разобрались с «Бернли», выиграв 3:0. Фирмино вовремя начал забивать в последнее время, сначала дубль в игре с «МЮ», теперь гол «Бернли». Защитник Филлипс, игра которого приятно удивила Клоппа в этом сезоне, тоже отличился — причем первый раз в карьере. Напомнил о себе и Окслейд-Чемберлен, забивший первый раз за 10 месяцев.

«Кристал Пэлас» сегодня провожает заслуженного тренера Ходжсона. 73-летний специалист завершает карьеру, наверняка игроки захотят с особым чувством провести последний матч своего тренера. Но отнять очки у мотивированного «Ливерпуля» вряд ли получится. «Пэлас» проиграл в прошлом туре «Арсеналу», в турнирном плане у лондонцев при любом исходе ничего сильно не поменяется.

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Клопп назвал предыдущий матч с «Бернли» полуфинал, теперь впереди решающая игра. «Ливерпуль» здесь, конечно, настолько фаворит, что ставить на его чистую победу смысла нет из-за маленького коэффициента. А вот ставку «Ливерпуль» победит с форой -2 за 1,75 в БК «Марафон» вполне можно рассмотреть. Мерсисайдцы сейчас уверенно себя чувствуют и не должны здесь ограничиваться 1−2 мячами.

Еще один вариант — обе забьют. В БК «Бетсити» на это можно поставить с коэффициентом 2. Оборона «Ливерпуля» по-прежнему неидеальна, даже «Бернли» вполне мог ей забить, но выручила штанга. В честь последнего матча Ходжсона игроки «Кристал Пэлас» явно не будут отсиживаться в обороне и постараются забить. За такой коэффициент вполне можно рискнуть.

Андрей Санталов

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