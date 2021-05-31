«Торонто» дожмет «Монреаль»: прогноз на седьмой матч серии в Кубке Стэнли

Пока в США команды уже выясняют отношения во втором раунде, в Канаде еще не закончился первый. «Торонто» вел в серии с «Монреалем» 3−1, но позволил «Канадиенс» сравнять счет. Теперь перспективы «Лифс» выглядят не очень здорово. Они потеряли из-за травмы капитана Тавареса еще в первой игре, молодые лидеры Мэттьюс и Марнер забили только один гол на двоих за всю серию. В 6-й игре повреждение получил один из лучших защитников «Торонто» Маззин, неизвестно, получится ли у него выйти на лед сегодня. Хоккеисты «Лифс» как-то успокоились после трех побед подряд, поэтому в двух последних встречах им не хватало заряженности и злости, этим как раз «Монреаль» и пользовался. В 3-м периоде «Торонто» дважды смог спастись, но в овертаймах все равно терпел поражения.

«Монреаль» изначально был аутсайдером в этой серии, но это сбалансированная команда, сплав опыта и молодости. Есть такие ветераны, как Уэбер и Перри, а есть 20-летний Котканиеми, который к 20 годам забил уже 7 голов в 15 матчах. И, конечно, нельзя не отметить Прайса, звездный голкипер провел нелучшую регулярку, а вот в плей-офф отбивает по 30 (а иногда и по 40) бросков за матч. «Канадиенс» — физически более мощная команда, в каждом матче они проводят гораздо больше силовых приемов, чем «Лифс». Против «Торонто» есть еще и такая статистика: с 2018 года у них 6 поражений из 6 в матчах, где они могли выиграть серию. Если лидеры «Лифс» снова провалятся в первом раунде, критика в их адрес будет очень сильной. Так что в решающем матче, пусть и без болельщиков, но «Торонто» должен справиться. БК «Фонбет» дает на победу хозяев в основное время коэффициент 1,8. Также в 7-м матче команды еще внимательнее сыграют в обороне, не будут сильно рисковать, так что есть логика в том, чтобы поставить на тотал меньше 5,5 за 1,77 в БК «Бетсити».



Андрей Санталов