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10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Много голов не будет: прогноз на матч Польша — Россия

Первая проверка перед Евро.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России неделю провела на сборах в Австрии и теперь прилетела на первый товарищеский матч перед Евро в Польшу. Не все смогли тренироваться в полном объеме, проблемы со здоровьем были у Фернандеса, Черышева, Самошникова, Соболева и Заболотного. Первые трое уже точно пропустят сегодняшнюю игру, при этом Марио к старту чемпионата Европы должен быть готов. Черчесов серьезно подходит к этому матчу, он работал в Польше, здесь его помнят, да и в целом серьезный подход ко всему ему свойственен.

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Польша начнет матч без Левандовского в основе и без основного вратаря Шченсного. Форвард «Баварии» сам попросил пока его не нагружать после тяжелого сезона в клубе. Место в воротах займет Фабьянски из «Вест Хэма». Еще по составу у поляков есть проблема на левом фланге обороны: Рыбус пока травмирован, других левоногих защитников тоже нет. С нападающими ситуация тоже не радует болельщиков сборной, у Пионтека и Милика травмы. Тренер Соуза хочет, чтобы его команда играла активно, чтобы мяч чаще находился на половине поля соперника. Также поляки работают над переходом в контратаку и над стандартными положениями.

Матч пройдет во Вроцлаве при 20 тысячах зрителей, это добавит эмоций футболистам, особенно польским. Однако, обе сборные сейчас под нагрузками, поэтому интенсивный футбол с обилием опасных моментов показать не смогут. К тому же у Польши не будет почти половины футболистов стартового состава. Самое логичное в такой ситуации — взять тотал меньше 2,5, в БК «Лига Ставок» на него дают коэффициент 1,8. По этой же логике стоит присмотреться к тоталу ударов в створ, БК «Бетсити» на тотал меньше 9,5 предлагает коэффициент 1,75.

Андрей Санталов

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