Репетиция перед плей-офф: прогноз на матч чемпионата мира Словакия — Чехия

Победа сборной Швеции в матче с Россией могла поставить Чехию и Словакию в интересное положение, но теперь ситуация для этих двух команд упростилась. обе уже вышли в плей-офф, осталось теперь понять с какого места. Скорее всего, ни одной не удастся подняться выше 3−4-го места, так что в четвертьфинале их, с большой вероятностью, ждут встречи с Финляндией и США. Для Словакии выход из группы уже большой успех, она добилась этого впервые с 2013 года. Что интересно, у словаков это самая молодая сборная в их истории. Тренер Рэмзи работает с командой с 2018-го, до этого она при нем дважды была 9-й.

Чехия была близка к провалу в матче с Данией: пропустила первой и долго не могла сравнять счет. Но спасла энхаэловская связка Врана и Кубалик, а по буллитам чехи уже дожали датчан. Чешская сборная всегда выходила из группы н чемпионатах мира, здесь ее состав также позволяет им претендовать на самые высокие места. Сейчас чехи четвертые в группе, их тренер уже заявил, что хочет обыграть Словакию. По словам Пешана, стиль игры словаков больше подходит для Чехии, чем автобус, который ставит сборная Дании. В БК «Марафон» победу чехов в основное время можно взять за 1,81. Голов в последний игровой день в группе вряд ли будет много, так что можно еще присмотреться к тоталу меньше 5,5 за 1,79 в БК «Париматч».



Андрей Санталов