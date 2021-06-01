Победитель получает всё: прогноз на матч чемпионата мира Германия — Латвия

Германия перебросала США 33:15, но так и не смогла пробить вратаря Петерсена, в итоге — поражение — 0:2. Теперь вопрос с выходом из группы решится в очной встрече с Латвией, немцев устроит любая победа, так как даже два очка позволят им опередить Казахстан. Новичок Кахун стал третьим в своей сборной по игровому времени в матче с США, но особо ничем не запомнился. Тренеру Сёдерхольму не удалось пока поставить игру в большинстве, Германия лишь 11-я н турнире. Правда, Латвия по этому показателю вообще на последнем месте.

Хозяева турнира, возможно, больше всех страдают от отсутствия болельщиков на трибунах. Можно только представить, какой была бы поддержка зрителей после победы над Канадой в первом туре. А так, потери очков с Казахстаном и Норвегией привели к тому, что Латвия может упустить шанс выйти в четвертьфинал. За свою историю латвийская команда добилась такого успеха только 5 раз — последний раз это было при Хартли в 2018-м. Одна из проблем сборной Латвии — нет новых лидеров, сейчас с 4 очками один из лучших бомбардиров — 36-летний Дарзиньш. У обеих команд есть проблемы с завершением, так что и здесь основная ставка — тотал меньше 4,5 за 1,78 в БК 1Х Ставка. Если же брать исход матча, то шансы Германии смотрятся предпочтительнее. БК «Фонбет» дает на ее победу с форой 0 коэффициент 1,73.



Андрей Санталов