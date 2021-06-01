Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Швейцария
Великобритания
21
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Канада
Финляндия
10
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Словакия
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Италия
США
Футбол. Сборные
19:00
Хорватия
Армения
Футбол. Сборные
19:00
Словакия
Болгария
Футбол. Сборные
19:00
Македония
Словения
Футбол. Сборные
19:00
Косово
Сан-Марино
Футбол. Сборные
19:00
Литва
Эстония
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Россия
Беларусь
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Германия
Латвия
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Россия
Хоккей. НХЛ
02:30
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
13
Все события
Фоторепортажи
9Сборная России по пути на тренировку
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
12:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Победитель получает всё: прогноз на матч чемпионата мира Германия — Латвия

Одна из главных интриг ЧМ-2021.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Melbet2. Winline3. 1хСтавка4. Фонбет5. Лига ставок
Источник: AP 2021

Германия перебросала США 33:15, но так и не смогла пробить вратаря Петерсена, в итоге — поражение — 0:2. Теперь вопрос с выходом из группы решится в очной встрече с Латвией, немцев устроит любая победа, так как даже два очка позволят им опередить Казахстан. Новичок Кахун стал третьим в своей сборной по игровому времени в матче с США, но особо ничем не запомнился. Тренеру Сёдерхольму не удалось пока поставить игру в большинстве, Германия лишь 11-я н турнире. Правда, Латвия по этому показателю вообще на последнем месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хозяева турнира, возможно, больше всех страдают от отсутствия болельщиков на трибунах. Можно только представить, какой была бы поддержка зрителей после победы над Канадой в первом туре. А так, потери очков с Казахстаном и Норвегией привели к тому, что Латвия может упустить шанс выйти в четвертьфинал. За свою историю латвийская команда добилась такого успеха только 5 раз — последний раз это было при Хартли в 2018-м. Одна из проблем сборной Латвии — нет новых лидеров, сейчас с 4 очками один из лучших бомбардиров — 36-летний Дарзиньш. У обеих команд есть проблемы с завершением, так что и здесь основная ставка — тотал меньше 4,5 за 1,78 в БК 1Х Ставка. Если же брать исход матча, то шансы Германии смотрятся предпочтительнее. БК «Фонбет» дает на ее победу с форой 0 коэффициент 1,73.

Андрей Санталов

Россия попадет на Канаду в четвертьфинале? Все расклады на ЧМ
Сборная США досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Трансфер Агуэро – вынужденная мера для «Барсы». Все ради Месси
За 2 недели до старта Кубок Америки перенесли в Бразилию
Варламов совершил 39 спасений и остановил грозный «Бостон»
Брагин выйдет в плей-офф с первого места: прогноз на матч ЧМ
Россиянки разгромили Италию в матче четвертого тура Лиги наций
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь