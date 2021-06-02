Первая проверка для Саутгейта перед Евро: прогноз на матч Англия — Австрия

Главной новостью перед первым товарищеским матчем сборной Англии стала окончательная заявка на Евро. Саутгейт назвал 26 игроков, среди них все-таки оказался Александр-Арнольд (кроме него есть еще три правых защитника) и не оказались Гринвуд из «МЮ» (травма) и Лингард, воскресивший карьеру в «Вест Хэме». Несмотря на травму, в заявку попал капитан «Ман Юнайтед» Макгуайр, а также опорник «Ливерпуля» Хендерсон, не игравший с 20 февраля. Это лето — шанс проявить себя в сборной таким молодым талантам, как Маунт, Фоден и Санчо при поддержке уже состоявшихся звезд: Кейна, Стерлинга и Макгуайра.



Сборная Австрии определилась с окончательной заявкой еще раньше. Как и ожидалось, большинство футболистов из этого списка выступают в бундеслиге, лидерами должны стать Алаба («Реал»), Забитцер («РБ Лейпциг») плюс, конечно, капитан сборной Баумгартлингер («Байер»). В марте результаты у австрийцев были не впечатляющими: ничья с Шотландией, 0:4 от Дании, но на Евро они могут удивить. В нападении выделяется двухметровый Калайджич, в этом сезоне он забил 15 голов за «Штутгарт». Еще один яркий форвард Арнаутович последние два года провел в Китае — сегодня он не сыграет из-за травмы.