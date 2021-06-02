Первая проверка для Саутгейта перед Евро: прогноз на матч Англия — Австрия
Англичане выйдут не в оптимальном составе.
Англичане выйдут не в оптимальном составе.
Главной новостью перед первым товарищеским матчем сборной Англии стала окончательная заявка на Евро. Саутгейт назвал 26 игроков, среди них
Сборная Австрии определилась с окончательной заявкой еще раньше. Как и ожидалось, большинство футболистов из этого списка выступают в бундеслиге, лидерами должны стать Алаба («Реал»), Забитцер («РБ Лейпциг») плюс, конечно, капитан сборной Баумгартлингер («Байер»). В марте результаты у австрийцев были не впечатляющими: ничья с Шотландией, 0:4 от Дании, но на Евро они могут удивить. В нападении выделяется двухметровый Калайджич, в этом сезоне он забил 15 голов за «Штутгарт». Еще один яркий форвард Арнаутович последние два года провел в Китае — сегодня он не сыграет
Англичане почти все матчи на Евро проведут дома, товарищеские встречи они тоже решили сыграть на родине. Сегодняшняя встреча с австрийцами пройдет в Мидлсбро. Ожидается, что Саутгейт даст отдохнуть тем, кто играл в финалах еврокубков, так что состав будет далеко неоптимальным. Без Макгуайра оборона не является неприступной, к тому же вратарская линия не выглядит достаточно сильной. С атакой же у «трех львов» все в порядке, поэтому ставка на то, что обе команды забьют выглядит логично. БК Olimp.bet дает на это событие коэффициент 1,98. По ударам в створ тоже вырисовывается интересная закономерность: команда Саутгейта и сама нечасто попадает в створ, и соперникам почти не дает этого делать. Так что стоит присмотреться к тоталу ударов створ меньше 8,5 за 1,9 в БК «Бетсити».
Андрей Санталов