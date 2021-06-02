Мюллер и Хуммельс вернут сборной победный менталитет: прогноз на матч Германия — Дания

Германия в последние годы перестала быть грозной силой в мировом футболе. Провал на ЧМ-2018, неудачи в Лиге наций — всё это привело к уходу Лева после чемпионата Европы. Уже известно, что его сменит экс-тренер «Баварии» Флик. В начавшемся отборе к ЧМ-2022 немцы умудрились проиграть дома Северной Македонии, это еще одно доказательство, что Германию перестали бояться. В условиях плотного календаря игроки, приезжая из клубов, не показывают свой максимум, кому-то вообще не дают играть травмы — отсюда такие проблемы. В итоге Лев в срочном порядке вызвал опальных ветеранов Мюллера и Хуммельса (спустя два года), интересно теперь, как он поменяет игру под них.



Дания как соперник сборной России по группе на Евро-2020 вызывает особый интерес. В марте подопечные Юлманда выиграли три отборочных матча с общим счетом 14:0! Датчане могут играть и забросами на Брэйтуэйта или Дольберга, и выходить из обороны через пас, им удаются и позиционные атаки, и резкие контрвыпады. А еще одно оружие в их арсенале — подачи со стандартов. Тут есть и такой мастер, как Эриксен, есть форвард Поульсен из «Лейпцига», есть полузащитники из «Дортмунда» и «Тоттенхэма». А на воротах бессменный первый номер Шмейхель.