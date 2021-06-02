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12:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Мюллер и Хуммельс вернут сборной победный менталитет: прогноз на матч Германия — Дания

Заодно последим за соперником сборной России.

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Источник: AP 2021

Германия в последние годы перестала быть грозной силой в мировом футболе. Провал на ЧМ-2018, неудачи в Лиге наций — всё это привело к уходу Лева после чемпионата Европы. Уже известно, что его сменит экс-тренер «Баварии» Флик. В начавшемся отборе к ЧМ-2022 немцы умудрились проиграть дома Северной Македонии, это еще одно доказательство, что Германию перестали бояться. В условиях плотного календаря игроки, приезжая из клубов, не показывают свой максимум, кому-то вообще не дают играть травмы — отсюда такие проблемы. В итоге Лев в срочном порядке вызвал опальных ветеранов Мюллера и Хуммельса (спустя два года), интересно теперь, как он поменяет игру под них.

Дания как соперник сборной России по группе на Евро-2020 вызывает особый интерес. В марте подопечные Юлманда выиграли три отборочных матча с общим счетом 14:0! Датчане могут играть и забросами на Брэйтуэйта или Дольберга, и выходить из обороны через пас, им удаются и позиционные атаки, и резкие контрвыпады. А еще одно оружие в их арсенале — подачи со стандартов. Тут есть и такой мастер, как Эриксен, есть форвард Поульсен из «Лейпцига», есть полузащитники из «Дортмунда» и «Тоттенхэма». А на воротах бессменный первый номер Шмейхель.

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И Лев, и игроки сборной Германии хотят начать подготовку к Евро с победы, чтобы вернуть победный менталитет. В группе у них будут такие серьезные соперники, как Франция и Португалия, поэтому немцы хотят сразу играть в интенсивный футбол, чтобы сразу показать серьезный настрой. Сегодня им придется это делать без футболистов «Челси» и «Ман Юнайтед»: Вернеру, Хавертцу, Рюдигеру и Гюндогану нужен отдых. Но и без них основы выглядит сильно, в атаке выйдет трио из «Баварии» Сане — Мюллер — Гнабри. В БК «Марафон» победу Германии можно взять за 2,08. Также хорошо смотрится вариант с тоталом больше 2,5 — БК 1Х Ставка дает на него 1,92.

Андрей Санталов

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