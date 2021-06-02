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14:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Бензема снова будет забивать за сборную: прогноз на матч Франция — Уэльс

Первая игра Карима за «трехцветных» за 5 лет.

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Источник: AP 2021

Главной новостью в сборной Франции стало возвращение Бензема. Дешам вызвал форварда «Реала» впервые за 5 лет. Это решит проблему в атаке: в марте французы забили всего 4 мяча с Украиной, Казахстаном и Боснией и Герцеговиной. Жиру осел на лавке в «Челси», так что именно Бензема теперь будет выходить вместе с Мбаппе и Гризманном. Первый просмотр у этой тройки намечен на сегодня. В остальном же у действующих чемпионов мира проблем нет, они закономерно считаются главными фаворитами Евро, хоть им и досталась сложная группа с Германией и Португалией.

Сборная Уэльса осталась без главного тренера еще в ноябре 2020-го — Гиггз не сможет руководить командой и на чемпионате Европы. Валлийцы стали открытием на Евро-2016, где с ходу дошли до полуфинала, но повторить это достижение им будет сложно. В Лиге наций в 2020-м они выступили успешно, заслужив путевку в дивизион А, в отборочной кампании к ЧМ-2022, ситуация вполне рабочая: есть поражение от Бельгии и победа над Чехией. Тут хватает известных игроков (главная звезда, конечно, Бэйл): есть Рэмзи из «Ювентуса», Уилсон (права принадлежат «Ливерпулю»), Джеймс из «Ман Юнайтед»…

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Настрой Франции понятен, игроки атаки при поддержке физически крепкой полузащиты и фланговых защитников должна показать свою состоятельность в атаке. Уэльсу же еще предстоит сыграться и стать командой перед Евро. Тренер Пэйдж уже заявил, что не сыграет сегодня основой. Матч товарищеский, во втором тайме тренеры, скорее всего, используют замены по максимуму, так что крупной победы Франции может не быть, но минимум два мяча забить они должны. БК «Париматч» предлагает коэффициент 1,94 на индивидуальный тотал хозяев больше 2. Если хочется отдельно поставить на гол Бензема (а это была бы красивая история), то БК «Бетсити» дает на это событие 2,25.

Андрей Санталов

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