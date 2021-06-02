Бензема снова будет забивать за сборную: прогноз на матч Франция — Уэльс

Главной новостью в сборной Франции стало возвращение Бензема. Дешам вызвал форварда «Реала» впервые за 5 лет. Это решит проблему в атаке: в марте французы забили всего 4 мяча с Украиной, Казахстаном и Боснией и Герцеговиной. Жиру осел на лавке в «Челси», так что именно Бензема теперь будет выходить вместе с Мбаппе и Гризманном. Первый просмотр у этой тройки намечен на сегодня. В остальном же у действующих чемпионов мира проблем нет, они закономерно считаются главными фаворитами Евро, хоть им и досталась сложная группа с Германией и Португалией.



Сборная Уэльса осталась без главного тренера еще в ноябре 2020-го — Гиггз не сможет руководить командой и на чемпионате Европы. Валлийцы стали открытием на Евро-2016, где с ходу дошли до полуфинала, но повторить это достижение им будет сложно. В Лиге наций в 2020-м они выступили успешно, заслужив путевку в дивизион А, в отборочной кампании к ЧМ-2022, ситуация вполне рабочая: есть поражение от Бельгии и победа над Чехией. Тут хватает известных игроков (главная звезда, конечно, Бэйл): есть Рэмзи из «Ювентуса», Уилсон (права принадлежат «Ливерпулю»), Джеймс из «Ман Юнайтед»…