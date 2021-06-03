Сенсации не будет: прогноз на матч чемпионата мира США — Словакия

Сборная США достаточно неожиданно заняла первое место в группе B и тем самым получила в соперники самую слабую (если на этом ЧМ вообще так можно говорить) команду из параллельной группы — Словакию. Поражение команды Капуано в первом матче турнира от финнов насторожило, но 6 последующих побед в основное время показали сильные стороны этой сборной. В первую очередь американцы сильны своей защитой, в 7 матчах они пропустили 8 шайб — меньше всех на ЧМ. Особенно надежен вратарь Петерсен из «Лос-Анджелеса», в Риге он отражает 96% бросков. В нападении лучше остальных освоились Гарланд, Робертсон и Мур (21 очко на троих).

Словаки уже могут быть довольны турниром, они впервые за 8 лет вышли в четвертьфинал. В группе была громкая победа над Россией, едва не устояли против шведов. С более слабыми командами были проблемы, но там самим нужно было играть первым номером. Теперь же для Словакии опять всё будет привычно: игра от обороны, вязкая игра с надеждой на быстрые контратаки. Интересно, что форвард Цегларик является лучшим бомбардиром турнира (4 гола и 6 передач), он хорош в тройке с Гривиком и Лантоши. Возможно, здесь всё решит игра в неравных составах. Американцы лучшие на турнире по игре в меньшинстве, а вот словаки — одни из худших (пропустили 9 голов в 24 попытках). БК «Марафон» на победу США в основное время дает коэффициент 1,71. Также обе сборные явно постараются играть внимательно в своей зоне, без риска, поэтому есть смысл взять и тотал меньше 5 за 1,92 в БК «Париматч».



Андрей Санталов