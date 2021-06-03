Швейцарская атака против немецкой обороны: прогноз на матч чемпионата мира Швейцария — Германия

У сборной Швейцарии случился только один провал на групповом этапе, когда они попали под горячую руку шведам — 0:7. В остальном они были хороши, даже в проигранном матче с Россией всё решилось только в середине 3-го периода. У швейцарцев лучшее большинство на турнире, они забили 10 голов, эффективность реализации — 35%. Так что их средняя результативность в 4 гола за матча неудивительна. Тут есть известные парни из НХЛ (Майер, Хишир), но лучшим бомбардиром пока является Хофманн из чемпионата Швейцарии. С 8 очками он уже побил личный рекорд результативности на ЧМ. Интересно, что тренер Фишер дал поиграть всем трем вратарям на турнире, при этом в плей-офф место в воротах займет Берра (91,2% отраженных бросков).

Германия только в последний игровой день решила вопрос с выходом в четвертьфинал. Но даже болельщики в Риге не помешали им обыграть Латвию и занять третье место в группе. Финский тренер Седерхольм уделяет большое внимание обороне, немецкие хоккеисты блокируют много бросков, вратарь Нидербергер в ударе (94,6% отраженных бросков), это объясняет, почему Германия пропустила всего 14 шайб на турнире. А вот с атакой есть проблемы: лучший бомбардир Небельс (7 очков на ЧМ-2021) получил повреждение в последней игре, неизвестно, сыграет ли он сегодня. Кахун, прилетевший из Эдмонтона, пока без очков в двух матчах. Здесь тоже ожидается борьба, но шансов пройти дальше у Швейцарии больше. Ее победу в основное время можно взять за 1,62 в БК «Лига Ставок». Еще один вариант — индивидуальный тотал Германии меньше 1,5 за 2,1 в БК «Фонбет».



Андрей Санталов