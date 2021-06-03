Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
США
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Швейцария
Германия
Футбол. Сборные
19:00
Швейцария
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
19:00
Андорра
Ирландия
Футбол. Сборные
20:00
Турция
Молдавия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Финляндия
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Россия
Канада
Футбол. Сборные
21:00
Украина
Северная Ирландия
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Футбол. Сборные
21:45
Бельгия
Греция
Футбол. Сборные
22:45
Алжир
Мавритания
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
35
Все события
Фоторепортажи
8Россия сыграла вничью с Польшей
36Все стадионы Евро-2020
11:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Швейцарская атака против немецкой обороны: прогноз на матч чемпионата мира Швейцария — Германия

Чья возьмет?

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Melbet2. Winline3. 1хСтавка4. Фонбет5. Лига ставок
Источник: AP 2021

У сборной Швейцарии случился только один провал на групповом этапе, когда они попали под горячую руку шведам — 0:7. В остальном они были хороши, даже в проигранном матче с Россией всё решилось только в середине 3-го периода. У швейцарцев лучшее большинство на турнире, они забили 10 голов, эффективность реализации — 35%. Так что их средняя результативность в 4 гола за матча неудивительна. Тут есть известные парни из НХЛ (Майер, Хишир), но лучшим бомбардиром пока является Хофманн из чемпионата Швейцарии. С 8 очками он уже побил личный рекорд результативности на ЧМ. Интересно, что тренер Фишер дал поиграть всем трем вратарям на турнире, при этом в плей-офф место в воротах займет Берра (91,2% отраженных бросков).

Во время загрузки произошла ошибка.

Германия только в последний игровой день решила вопрос с выходом в четвертьфинал. Но даже болельщики в Риге не помешали им обыграть Латвию и занять третье место в группе. Финский тренер Седерхольм уделяет большое внимание обороне, немецкие хоккеисты блокируют много бросков, вратарь Нидербергер в ударе (94,6% отраженных бросков), это объясняет, почему Германия пропустила всего 14 шайб на турнире. А вот с атакой есть проблемы: лучший бомбардир Небельс (7 очков на ЧМ-2021) получил повреждение в последней игре, неизвестно, сыграет ли он сегодня. Кахун, прилетевший из Эдмонтона, пока без очков в двух матчах. Здесь тоже ожидается борьба, но шансов пройти дальше у Швейцарии больше. Ее победу в основное время можно взять за 1,62 в БК «Лига Ставок». Еще один вариант — индивидуальный тотал Германии меньше 1,5 за 2,1 в БК «Фонбет».

Андрей Санталов

Мы не можем обыграть Канаду на ЧМ 10 лет. Когда, если не сейчас?
Эксперты из США предрекли сборной России провал на Евро-2020
Бобровский против Канады — это риск. Но другого варианта уже нет
Русский Солдат. Против наших на Евро сыграет финн Иванов
Даниил Медведев впервые пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
«Барселона» предлагает Месси 240 миллионов евро за четыре года
На Евро в Петербурге не ждут увеличения квоты по зрителям
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь