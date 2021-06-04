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15:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Последняя репетиция Манчини перед Евро: прогноз на матч Италия — Чехия

С чехами будет непросто.

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Источник: AP 2021

Сборная Италии уже провела один товарищеский матч перед Евро, правда, в соперниках был Сан-Марино, всё закончилось ожидаемым разгромом 7:0. Политано из «Наполи» сделал в этой игре дубль, но в итоговую заявку все-таки не попал. Такая же история случилась и с Пессиной из «Аталанты», но в итоге поедет на Евро из-за травмы полузащитника «Интера» Сенси. Манчини реанимировал сборную Италии, при нем она побеждает в 70% матчей (лучший результат в истории итальянской сборной) и не проигрывает уже 26 матчей подряд (до рекорда — 4 игры). В атаке компанию Иммобиле обычно составляют Кьеза и Инсинье, в центре Верратти и Жоржиньо держат игру под контролем. У игрока «ПСЖ» есть, правда, проблемы со здоровьем.

Чехам на Евро досталась интересная группа с Англией, Хорватией и Шотландией, есть все шансы на выход из группы. В 2019-м Чехия уже обыгрывала англичан дома (2:1), остальные две сборные ей тоже по силам. В основе есть пара крепких игроков из «Вест Хэма» Цоуфал и Соучек, Крал из «Спартака», в нападении Шик из «Байера», а на воротах — Вацлик из «Севильи». Вполне себе неплохой состав, который может удивить кого-то из фаворитов. Собственно, в марте чехи уже успели дать бой бельгийцам, отобрав у них два очка. Тренер Шилгавы строит игру по схеме 4−2−3−1 с хорошо поставленной игрой при обороне.

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Для итальянцев это последняя репетиция перед Евро, состав должен быть оптимальным, при этом вряд ли они будут играть в полную силу в товарищеском матче. Вероятнее всего, беспроигрышная серия «скуадры адзурры» сегодня продлится, а голов будет немного. На то, что Италия не проиграет, а голов в матче будет два или меньше БК «Бетсити» дает коэффициент 2,24. Интересно, что 4 последних матча из 5 итальянцы выиграли с одинаковым счетом 2:0. В БК «Фонбет» поставить на это событие можно за 8! Коэффициент высок, но небольшой суммой рискнуть при такой статистике можно.

Андрей Санталов

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