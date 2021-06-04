Последняя репетиция Манчини перед Евро: прогноз на матч Италия — Чехия
С чехами будет непросто.
С чехами будет непросто.
Сборная Италии уже провела один товарищеский матч перед Евро, правда, в соперниках был
Чехам на Евро досталась интересная группа с Англией, Хорватией и Шотландией, есть все шансы на выход из группы. В 2019-м Чехия уже обыгрывала англичан дома (2:1), остальные две сборные ей тоже по силам. В основе есть пара крепких игроков из «Вест Хэма» Цоуфал и Соучек, Крал из «Спартака», в нападении Шик из «Байера», а на воротах — Вацлик из «Севильи». Вполне себе неплохой состав, который может удивить
Для итальянцев это последняя репетиция перед Евро, состав должен быть оптимальным, при этом вряд ли они будут играть в полную силу в товарищеском матче. Вероятнее всего, беспроигрышная серия «скуадры адзурры» сегодня продлится, а голов будет немного. На то, что Италия не проиграет, а голов в матче будет два или меньше БК «Бетсити» дает коэффициент 2,24. Интересно, что 4 последних матча из 5 итальянцы выиграли с одинаковым счетом 2:0. В БК «Фонбет» поставить на это событие можно за 8! Коэффициент высок, но небольшой суммой рискнуть при такой статистике можно.
Андрей Санталов