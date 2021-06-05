Головин и Дзюба проявят себя в атаке: прогноз на матч Россия — Болгария
Следим за встречей на стадионе «Динамо».
Следим за встречей на стадионе «Динамо».
Товарищеский матч сборной России с Польшей (1:1) мало что нового рассказал нам о команде. В таких играх накануне больших турниров для футболистов главное не травмироваться. Подопечные Черчесова не сразу вошли в игру, за невнимательность тройку центральных защитников поляки наказали уже на 4-й минуте. В ответ сработал навес в штрафную (пусть и не на Дзюбу), Караваев пробил не хуже любого нападающего. Больше особо моментов и не было, многим игрокам дали практику — в том числе и молодому вратарю Сафонову. Впрочем, Черчесов уже объявил, что основным остается Шунин, так что особого смысла в этой замене искать не нужно.
Четыре года назад Болгария была на 43-м месте в рейтинге ФИФА и с тех пор потеряла почти 30 позиций. На больших турнирах сборная не выступает с Евро-2004, после Бербатова больших звезд тут так и не появилось. В прошлом году команда не отобралась на чемпионат Европы через стыки вылетела в дивизион С Лиги наций, поэтому в 2021-м ее возглавил Ясен Петров. 52-летний тренер не имеет особых достижений в своей карьере, известно, что кроме болгарских клубов он также работал с китайскими. В отборе к ЧМ-2022 в марте болгары проиграли двум фаворитам своей группы Италии и Швейцарии и разошлись миром с Северной Ирландией.
Товарищеские матчи мало что значат с точки зрения результата. Перед успешным ЧМ-2018 сборная уступила Австрии и сыграла 1:1 с Турцией, за что была раскритикована, зато на самом чемпионате уверенно разобралась с Саудовской Аравией и Египтом. С другой стороны, важен позитивный настрой, и победы помогают его создавать и укреплять. Уровень соперника более чем подходящий, нагрузки сейчас должны чувствоваться меньше, так что тут вполне можно взять победу России с форой -1 за 1,77 в БК «Париматч». Больше атак, больше угловых — команда Черчесова давно уже никому не уступает по этому показателю. Даже в злосчастном матче с Сербией было 7:6 по корнерам. БК «Бетсити» дает на победу России по угловым с форой -2 коэффициент 1,9.
Андрей Санталов