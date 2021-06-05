Головин и Дзюба проявят себя в атаке: прогноз на матч Россия — Болгария

Товарищеский матч сборной России с Польшей (1:1) мало что нового рассказал нам о команде. В таких играх накануне больших турниров для футболистов главное не травмироваться. Подопечные Черчесова не сразу вошли в игру, за невнимательность тройку центральных защитников поляки наказали уже на 4-й минуте. В ответ сработал навес в штрафную (пусть и не на Дзюбу), Караваев пробил не хуже любого нападающего. Больше особо моментов и не было, многим игрокам дали практику — в том числе и молодому вратарю Сафонову. Впрочем, Черчесов уже объявил, что основным остается Шунин, так что особого смысла в этой замене искать не нужно.



Четыре года назад Болгария была на 43-м месте в рейтинге ФИФА и с тех пор потеряла почти 30 позиций. На больших турнирах сборная не выступает с Евро-2004, после Бербатова больших звезд тут так и не появилось. В прошлом году команда не отобралась на чемпионат Европы через стыки вылетела в дивизион С Лиги наций, поэтому в 2021-м ее возглавил Ясен Петров. 52-летний тренер не имеет особых достижений в своей карьере, известно, что кроме болгарских клубов он также работал с китайскими. В отборе к ЧМ-2022 в марте болгары проиграли двум фаворитам своей группы Италии и Швейцарии и разошлись миром с Северной Ирландией.