Ялонен снова выведет финнов в финал: прогноз на матч Финляндия — Германия

Сборная Финляндии второй чемпионат мира подряд показывает, как можно добиваться успеха без громких имен в составе. С двумя энхаэловцами в составе и 10 хоккеистами из КХЛ финны уверенно идут ко второму подряд финалу. На групповом этапе случались осечки в виде поражения от Казахстана, но на сборную Суоми это не особо повлияло. Система Ялонена работает как часы: игроки навязывают плотную борьбу за шайбу, практически не дают бросать из удобных позиций, а если шайба долетает-таки до ворот, то там стеной стоит голкипер «Металлурга» Олкинуора. В четвертьфинале с чехами он отразил все 28 бросков, так что для победы Финляндии хватило и одного гола. В атаке у финнов выделяются 19-летний Лунделль из ХИФК и форвард «Баффало» Руотсалайнен.

Германия уступала в счете всю игру в ¼ финала Швейцарии, но спаслась за меньше чем за минуту до конца 3-го периода, а уже в серии буллитов шедевр сотворил Небельс. Так, немцы впервые с 2010 года (и во второй раз в своей истории) пробились в полуфинал чемпионата мира. Они, как и финны, комфортно себя чувствуют и при минимальном преимуществе в счете и не падают духом, когда нужно отыграть одну-две шайбы. Если соперник позволяет, то сборная Германии начинает бросать из всех позиций, удобных и неудобных. Со Швейцарией перевес немцев по броскам был огромным (41:22), с США в группе тоже (33:15), а вот финны тогда дали им бросить в створ всего 13 раз. На групповом этапе Суоми выиграла у Германии 2:1, должна побеждать и здесь за счет лучшей организации игры, победного опыта и более сильных исполнителей. БК «Фонбет» на победу Финляндии в основное время дает коэффициент 1,77. Много голов здесь также не стоит ждать, на тотал меньше 4 в БК Olimp.bet можно поставить за 1,87.



Андрей Санталов.