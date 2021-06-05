Ялонен снова выведет финнов в финал: прогноз на матч Финляндия — Германия
Разбираем второй полуфинал ЧМ-2021.
Разбираем второй полуфинал ЧМ-2021.
Сборная Финляндии второй чемпионат мира подряд показывает, как можно добиваться успеха без громких имен в составе. С двумя энхаэловцами в составе и 10 хоккеистами из КХЛ финны уверенно идут ко второму подряд финалу. На групповом этапе случались осечки в виде поражения от Казахстана, но на сборную Суоми это не особо повлияло. Система Ялонена работает как часы: игроки навязывают плотную борьбу за шайбу, практически не дают бросать из удобных позиций, а если шайба
Германия уступала в счете всю игру в ¼ финала Швейцарии, но спаслась за меньше чем за минуту до конца 3-го периода, а уже в серии буллитов шедевр сотворил Небельс. Так, немцы впервые с 2010 года (и во второй раз в своей истории) пробились в полуфинал чемпионата мира. Они, как и финны, комфортно себя чувствуют и при минимальном преимуществе в счете и не падают духом, когда нужно отыграть
Андрей Санталов.