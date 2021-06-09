Текущие события
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Израиль
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
ОТ
23
Футбол. Сборные
10.06
США
Коста-Рика
Хоккей. НХЛ
01:30
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
02
Футбол. Сборные
8.06
Франция
Болгария
30
Хоккей. НХЛ
10.06
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Все события
Фоторепортажи
31Канадцы отправили сборную России домой
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
14:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду и Бруну завершат сбор перед Евро победой: прогноз на матч Португалия — Израиль

Соперник вполне для этого подходит.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Мелбет2. Winline3. 1хСтавка4. Фонбет5. Лига ставок
Источник: Reuters

Португалия не впечатлила в товарищеском матче против Испании. У Роналду и Ко был минимум моментов и всего один удар в створ (и тот не опасный), зато в защите ошибки были, повезло, что это был не день Мораты. Впрочем, даже поражение в контрольном матче мало на что повлияло бы. В сборной хватает опытных футболистов, которые много что выиграли, и они знают, что на пик выходить к старту турнира ни к чему. К тому же Сантуш оставил в запасе на тот матч Диаша, Канселу и Бернарду. В целом, у португальцев сильный подбор игроков в защите и нападении, а вот кого ставить в центр полузащиты, тренеру еще придется определиться.

Израиль не смог отобраться на Евро-2020, уступив Шотландии по пенальти, и теперь готовится к осенней кампании — в отборе на ЧМ-2022 израильтяне попали в группу с Данией, Шотландией и Австрией. В атаке главной угрозой для соперников по-прежнему остается 33-летний Захави. Форвард успешно отыграл несколько сезонов в Китае, а в 2020-м перебрался в ПСВ и забил 11 голов в чемпионате Голландии. Среди известных игроков в сборной также есть экс-рубиновец и экс-армеец Натхо, Соломон из «Шахтера», Даббур из «Хоффенхайма» и Вейсман, еще недавно забивший больше всех в чемпионате Австрии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, перед большим турниром игроки думают о том, как бы не получить травму, но и победа важна для хорошей атмосферы в команде. Матч с испанцами в свой актив занести не удалось, теперь португальцы отыграются на Израиле. Состав здесь уже будет больше похож на, тот, что мы увидим в первом матче Евро с венграми, так что мимо ставки на победу Португалии с форой -1,5 на стадионе в Лиссабоне пройти сложно. БК «Марафон» дает на это событие коэффициент 1,7. Также нельзя не учесть мастерскую атаку израильтян, здесь много бомбардиров, которые могут отличиться против практически любого соперника. В БК Olimp.bet поставить на обе забьют можно за 2,46.

Андрей Санталов

Главный фаворит Кубка Стэнли оказался в шаге от вылета
Медведев объяснил свое поражение в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
«Мы не встанем на колено». Евро не начался, скандалы уже гремят
Мбаппе рассказал, что ему предложили перейти в топ-клуб
Русские герои Америки: «Тампа» в двух шагах от чемпионства
Тренер сборной Украины назвал задачу на Евро-2020
В Москве построят ледовую арену Навки и академию хоккея Овечкина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь