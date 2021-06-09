Роналду и Бруну завершат сбор перед Евро победой: прогноз на матч Португалия — Израиль
Соперник вполне для этого подходит.
Соперник вполне для этого подходит.
Португалия не впечатлила в товарищеском матче против Испании. У Роналду и Ко был минимум моментов и всего один удар в створ (и тот не опасный), зато в защите ошибки были, повезло, что это был не день Мораты. Впрочем, даже поражение в контрольном матче мало на что повлияло бы. В сборной хватает опытных футболистов, которые много что выиграли, и они знают, что на пик выходить к старту турнира ни к чему. К тому же Сантуш оставил в запасе на тот матч Диаша, Канселу и Бернарду. В целом, у португальцев сильный подбор игроков в защите и нападении, а вот кого ставить в центр полузащиты, тренеру еще придется определиться.
Израиль не смог отобраться на Евро-2020, уступив Шотландии по пенальти, и теперь готовится к осенней кампании — в отборе на ЧМ-2022 израильтяне попали в группу с Данией, Шотландией и Австрией. В атаке главной угрозой для соперников
Конечно, перед большим турниром игроки думают о том, как бы не получить травму, но и победа важна для хорошей атмосферы в команде. Матч с испанцами в свой актив занести не удалось, теперь португальцы отыграются на Израиле. Состав здесь уже будет больше похож на, тот, что мы увидим в первом матче Евро с венграми, так что мимо ставки на победу Португалии с форой -1,5 на стадионе в Лиссабоне пройти сложно. БК «Марафон» дает на это событие коэффициент 1,7. Также нельзя не учесть мастерскую атаку израильтян, здесь много бомбардиров, которые могут отличиться против практически любого соперника. В БК Olimp.bet поставить на обе забьют можно за 2,46.
Андрей Санталов