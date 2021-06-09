Роналду и Бруну завершат сбор перед Евро победой: прогноз на матч Португалия — Израиль

Португалия не впечатлила в товарищеском матче против Испании. У Роналду и Ко был минимум моментов и всего один удар в створ (и тот не опасный), зато в защите ошибки были, повезло, что это был не день Мораты. Впрочем, даже поражение в контрольном матче мало на что повлияло бы. В сборной хватает опытных футболистов, которые много что выиграли, и они знают, что на пик выходить к старту турнира ни к чему. К тому же Сантуш оставил в запасе на тот матч Диаша, Канселу и Бернарду. В целом, у португальцев сильный подбор игроков в защите и нападении, а вот кого ставить в центр полузащиты, тренеру еще придется определиться.



Израиль не смог отобраться на Евро-2020, уступив Шотландии по пенальти, и теперь готовится к осенней кампании — в отборе на ЧМ-2022 израильтяне попали в группу с Данией, Шотландией и Австрией. В атаке главной угрозой для соперников по-прежнему остается 33-летний Захави. Форвард успешно отыграл несколько сезонов в Китае, а в 2020-м перебрался в ПСВ и забил 11 голов в чемпионате Голландии. Среди известных игроков в сборной также есть экс-рубиновец и экс-армеец Натхо, Соломон из «Шахтера», Даббур из «Хоффенхайма» и Вейсман, еще недавно забивший больше всех в чемпионате Австрии.