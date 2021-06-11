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13:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Опытный Гюнеш удивит Манчини: прогноз на матч Евро Турция — Италия

Чемпионат Европы стартует, ура!

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Источник: AP 2021

Спустя пять лет Италия снова на крупном турнире, и ожидания болельщиков «адзурри» довольно высоки. Манчини сделал очень симпатичную, атакующую сборную, смотреть на которую интереснее, чем на ее предыдущие версии. Отбор на Евро итальянцы прошли как никогда мощно, выиграв 10 матчей из 10 с разницей мячей 37−4. А за прошлый год и этот команда Манчини довела серию игр без поражений до 27. В стартовом составе тренер всегда может положиться на опытных Бонуччи и Кьеллини, Доннарумма уже завоевал репутацию одного из лучших вратарей Европы. Основным нападающим пока будет Иммобиле, форвард «Лацио» не первый год разрывает серию А, но за сборную забил пока 13 голов. Если что, его заменит Белотти. Главная сила итальянцев в полузащите: тут и Жоржиньо, и Верратти, и Барелла.

Турция в 2019-м вернула своего знаменитого тренера, с которым брала бронзу на ЧМ-2002. Во время отбора на Евро подопечные Гюнеша одолели дома Францию, в Лиге наций обыграли Россию, а в марте этого года победили Нидерланды и Норвегию и внезапно не смогли этого сделать с Латвией (3:3). Ударный сезон провели форвард Йылмаз и полузащитник Языджи (23 гола на двоих), эта связка помогла «Лиллю» стать чемпионом Франции. Чалханоглу из «Милана» будет дирижировать атаками в центре поля, а на Демирале («Ювентус») и Сеюнджю («Лестер») будет держаться оборона турецкой сборной. На этом Евро Турция будет одной из самых молодых команд, средний возраст игроков — чуть меньше 25 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Италия сыграет при своих болельщиках в Риме, возможно, это тоже влияет на общее настроение: большинство считает здесь хозяев фаворитом и ставит на ее победу. Однако давление трибун может пойти не на пользу «Скуадре адзурре». К тому же топ-сборные не всегда выходят на пик к стартовому матчу, а Манчини явно держит в уме предстоящие встречи в плей-офф. Здесь вполне можно ждать мини-сенсацию, поставить на то, что Турция победит с форой +1 можно за 1,95 в БК «Фонбет». При минимальной победе итальянцев мы ничего не потеряем. Также заманчиво смотрится вариант с тоталом ударов в створ меньше 9,5 — БК «Бетсити» дает на это 1,6. Первый матч на Евро, игроки постепенно отходят от нагрузки, где-то будут осторожничать, так что много работы у вратарей не должно быть.

Андрей Санталов

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