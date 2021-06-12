Битва за второе место в группе: прогноз на матч Уэльс — Швейцария

Италия выдала впечатляющий матч на старте Евро и показала остальным командам в группе, что им и думать не стоит о первом месте. Тем важнее сегодняшняя встреча для Уэльса и Швейцарии. Валлийцы пять лет назад очаровали всех на чемпионате Европы во Франции, дойдя до полуфинала, однако повторить этот успех им будет сложно. С того турнира в сборной осталось 8 футболистов, и для многих из них (Рэмзи, Аллен…) пик карьеры уже пройден. Во время отбора Уэльс забил лишь 10 голов в 8 матчах — спасла крепкая оборона и ровная группа с Хорватией, Словакией и Венгрией. Главная звезда сборной Бэйл не забивает уже 11 матчей подряд, а исполняющий обязанности тренера Пэйдж предпочитает играть без чистого форварда.



От Швейцарии давно уже ждут многого, 10 лет назад их молодежка с Джакой, Шакири и вратарем Зоммером была одной из лучших в Европе, но эти успехи на уровень взрослой сборной перенести не удалось. Дальше 1/8 финала на крупных турнирах швейцарцы еще не доходили. Однако результаты в 2021-м настраивают их болельщиков на оптимизм. Швейцария выиграла три матча в марте (два из них в отборе к ЧМ-2022), забив 7 голов. В атаке швейцарцы полагаются на Сеферовича из «Бенфики» и Гаврановича из загребского «Динамо», хотя, как показала квалификация на Евро, забить тут может практически каждый.