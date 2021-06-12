Дания начнет Евро с победы: прогноз на матч с Финляндией

Календарь на Евро получился достаточно удобным для Дании: первый матч с аутсайдером группы Финляндией, затем встреча с Бельгией и заключительная игра с Россией — все три при этом пройдут в Копенгагене. Больше 15 лет датчане не проходили дальше первого раунда плей-офф на крупных турнирах (на Евро-2004 играли в четвертьфинале), и в этот раз у них есть наконец-то шанс сделать это. В сборной классный подбор игроков: звездный плеймейкер Эриксен, опытный вратарь Шмейхель, защитник Кьер, поигравший с Месси Брэйтуэйт… В каждой линии есть мастеровитые футболисты, и если у них получится сыграть на команду, то их ждет успех.



Финляндия в 2017-м была 110-й (!) в рейтинге ФИФА, и победы для этой сборной были большой редкостью. Спустя 4 года финны будут играть на своем первом крупном международном турнире. Да, при всем таланте Литманена и Хююпя им не удавалось добиться успеха в отборах на Евро и ЧМ, а нынешнему поколению удалось. Самые известные игроки в Суоми — вратарь Градецки из «Байера» и бомбардир Пукки из «Норвича», за два сезона в чемпионшипе он наколотил 55 голов, в АПЛ тоже был хорош (11 голов в 36 матчах). В полузащите важными игроками являются Камара из «Рейнджерс» и плеймейкер Лод из МЛС.