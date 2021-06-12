Дания начнет Евро с победы: прогноз на матч с Финляндией
Следим за соперниками России по группе.
Следим за соперниками России по группе.
Календарь на Евро получился достаточно удобным для Дании: первый матч с аутсайдером группы Финляндией, затем встреча с Бельгией и заключительная игра с Россией — все три при этом пройдут в Копенгагене. Больше 15 лет датчане не проходили дальше первого раунда
Финляндия в 2017-м была 110-й (!) в рейтинге ФИФА, и победы для этой сборной были большой редкостью. Спустя 4 года финны будут играть на своем первом крупном международном турнире. Да, при всем таланте Литманена и Хююпя им не удавалось добиться успеха в отборах на Евро и ЧМ, а нынешнему поколению удалось. Самые известные игроки в Суоми — вратарь Градецки из «Байера» и бомбардир Пукки из «Норвича», за два сезона в чемпионшипе он наколотил 55 голов, в АПЛ тоже был хорош (11 голов в 36 матчах). В полузащите важными игроками являются Камара из «Рейнджерс» и плеймейкер Лод из МЛС.
Финляндия играет как типичная северная страна: футболисты постоянно идут в борьбу, помогают друг другу, в защите действуют агрессивно. При этом в атаке они рассчитывают на мастерство форвардов и атакующих полузащитников. Датчане должны быть к этому готовы, прошлой осенью они дважды обыграли Исландию, действующую в похожем стиле. В этом году Дания выиграла 4 матча из 5, единственная ничья была недавно с Германией. При своих болельщиках скандинавы должны стартовать с победы. В БК «Марафон» на то, что Дания выиграет с форой -1,5, можно поставить за 2,09. Также интересно проверить победу Финляндии по сэйвам с форой -2,5 за 1,85 в БК 1Х Ставка. Работы у Градецки явно будет больше, чем у Шмейхеля.
Андрей Санталов