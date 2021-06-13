Саутгейту не удастся взять реванш за поражение на ЧМ-2018: прогноз на матч Англия — Хорватия

Подготовку к Евро для Англии сложно назвать идеальной. Макгуайр приехал в сборную с травмой, в первом же товарищеском матче повреждение получил Александр-Арнольд, а победа во втором над Румынией получилась неубедительной по игре, и по счету — 1:0. Игроки «Челси» и «Ман Сити» в них и вовсе не вышли на поле. Защитник «Ман Юнайтед», скорее всего, не сыграет сегодня, а на нем держится вся тройка центральных защитников в сборной. Придется Саутгейту поломать голову над составом и в остальных линиях. Хендерсон восстановился после травмы паха, но он не играл с февраля, так что вряд ли его форма оптимальна. В нападении тоже сложный выбор над тем, кто составит компанию Кейну: тут и Стерлинг, и Фоден, и Грилиш, и Санчо…
Хорватия, с другой стороны, уже не та, что была на чемпионате мира в России. Манджукич и Ракитич завершили карьеру в сборной. Результаты в последнее время не радуют хорватских болельщиков. В Лиге наций осенью было 5 поражений в 6 матчах, старт квалификации ЧМ-2022 начался с поражения от Словении. Выиграть в товарняках перед Евро тоже не получилось: ничья с Арменией (1:1) и поражение от Бельгии (0:1). Тем не менее, классных и опытных футболистов в Хорватии по-прежнему много, к турниру они могут подойти мощной командой. Сильнейшей линией в сборной, как и раньше, является полузащита с Модричем и Ковачичем, в атаке опасны будут Ребич и Перишич.
У сборной Англии не самые приятные воспоминания от встреч с хорватами. В 2007-м те не пустили англичан на чемпионат Европы, на ЧМ-2018 — не дали выйти в финал впервые с 1966 года. Далич тогда по-тренерски переиграл Саутгейта, заставил Англию сбиться на длинные передачи, а к тому футболу британцы сейчас непривычны. Интересно, как оба тренера подготовятся к сегодняшней встрече. Для Саутгейта, кстати, уже есть хорошая новость: в случае неудачи на этом Евро, его не уволят. Домашний матч для Англии — это дополнительное преимущество, но она еще никогда не начинала чемпионат Европы с победы (5 ничьих, 4 поражения). Поставить на победу Хорватии с форой +1 за 1,92 можно в БК «Лига Ставок». Также хорошо здесь смотрится более рисковый вариант — БК Winline на ничью дает коэффициент 4.