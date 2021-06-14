Крал и Шик испортят праздник в Глазго: прогноз на матч Шотландия — Чехия
Второй матч в группе D.
Второй матч в группе D.
Долгие 23 года ожидания позади! Шотландия наконец пробилась на чемпионат Европы — впервые с 1996-го и на первый крупный турнир с 1998-го. В отборочной группе с Бельгией и Россией они были лишь третьи, но Лига наций позволила им в итоге квалифицироваться на Евро. Все это время в Шотландии хватало хороших игроков, многие из них выступают в АПЛ и чемпионшипе, но не было веры в себя, и это первое, что изменил тренер Кларк, возглавивший сборную в мае 2019-го. Лидеры шотландцев хорошо известны: здесь капитанит Робертсон из «Ливерпуля», Тирни и Мактомини представляют «Арсенал» и «Ман Юнайтед».
Путь Чехии на Евро был проще, сборная заняла второе место в группе с Англией. Ковидные осложнения не помешали чехам выиграть свою группу в Лиге наций прошлой осенью и выйти в дивизион сильнейших. Старт отбора на ЧМ-2022 в марте вышел не идеальным, но вполне рабочим: ничья дома с Бельгией и поражение от Уэльса на выезде. Команда Шилгавы славится своими стандартами: с этих положений чехи в квалификации на Евро забили 7 голов из 13. Самый опытный в сборной — капитан Дарида из «Герты», и вообще по именам состав у Чехии смотрится неплохо. Вацлик год назад был основным вратарем «Севильи», Цоуфал и Соучек блистают в «Вест Хэме», Крал хорош в «Спартаке», Шик стабильно забивает в бундеслиге.
Шотландцы получили преимущество в виде домашней игры, уже известно, что на стадионе в Глазго их поддержат 12 тысяч болельщиков. Футболисты будут на эмоциональном подъеме и сразу полетят вперед забивать. Чехи дважды уступили шотландцам прошлой осенью в Лиге наций, правда, в одном матче у них играл резервный состав
Андрей Санталов