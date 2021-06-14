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14:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Шкриньяр остановит Левандовского: прогноз на матч Польша — Словакия

Ждем мини-сенсацию.

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У Польши были неплохие результаты в последние два года, даже в высшем дивизионе Лиге наций с Италией и Нидерландами команда смотрелась неплохо. Но в январе тренера все равно решили в январе поменять. Португалец Паулу Соуза сразу внедрил схему с тремя центральными защитниками. Впереди могут играть как один, так и два форварда, которые сразу начинают высокий прессинг. При Соузе сборная нацелена на быстрые атаки после отбора мяча на своей половине поля. За Польшу выходит лучший центрфорвард Европы Левандовски, в атаке ему будут помогать полузащитники Зелиньски («Наполи»), Крыховяк и Клих («Лидс»). На воротах — первый номер «Ювентуса» Шченсны.

Словакию российские болельщики видели недавно в отборе к ЧМ-2022, и тогда команде Тарковича удалось удивить сборную России. Впрочем, уже не в первый раз. Словаки умеет терпеливо обороняться всей командой, дожидаясь своих шансов в контратаке (на этот случай у них есть Мак) и при стандартах (а для этого есть Шкриньяр). Более того, ради Евро в Европу из Китая вернулась легенда словацкого футбола Гамшик, его возвращение должно усилить сборную.

Путь на Евро для словаков был непрост (пробились через стыки), но зато на крупных турнирах у них удивительная статистика: первое появление на ЧМ-2010, и сразу выход в плей-офф. Такая же история была на Евро-2016, там от Гамшика и Ко также пострадала Россия.

Польша выглядит фаворитом в сегодняшней встрече, однако если несколько но. Поляки редко хорошо стартуют на крупных турнирах, при всей звездности отдельных игроков сборной не хватает уверенности в себе. С 2006 года из 5 матчей-открытия бело-красные выиграли только один. Также уже известно, что на турнире не будет двух известных форвардов Милика и Пионтека — в паре с Левандовским будет выходить Шверчок. Плюс словаки хороши в игре вторым номером, а вот что умеет Польша в позиционной атаке, пока неизвестно. В общем, ждем здесь мини-сенсацию: Словакия не проиграет за 2,15 в БК «Фонбет».

Как ни странно, есть сомнения и по Левандовскому. Да, он побил в этом сезоне легендарный рекорд Мюллера, но это и вызвало дополнительную усталость. Плюс статистика подсказывает, что Роберт на крупных турнирах не феерит за сборную: лишь два гола в 11 матчах. В БК «Бетсити» поставить на то, что Левандовски сегодня не забьет, можно за 1,75.

Андрей Санталов

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