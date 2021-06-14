Шкриньяр остановит Левандовского: прогноз на матч Польша — Словакия
Ждем
Ждем
У Польши были неплохие результаты в последние два года, даже в высшем дивизионе Лиге наций с Италией и Нидерландами команда смотрелась неплохо. Но в январе тренера все равно решили в январе поменять. Португалец Паулу Соуза сразу внедрил схему с тремя центральными защитниками. Впереди могут играть как один, так и два форварда, которые сразу начинают высокий прессинг. При Соузе сборная нацелена на быстрые атаки после отбора мяча на своей половине поля. За Польшу выходит лучший центрфорвард Европы Левандовски, в атаке ему будут помогать полузащитники Зелиньски («Наполи»), Крыховяк и Клих («Лидс»). На воротах — первый номер «Ювентуса» Шченсны.
Словакию российские болельщики видели недавно в отборе к ЧМ-2022, и тогда команде Тарковича удалось удивить сборную России. Впрочем, уже не в первый раз. Словаки умеет терпеливо обороняться всей командой, дожидаясь своих шансов в контратаке (на этот случай у них есть Мак) и при стандартах (а для этого есть Шкриньяр). Более того, ради Евро в Европу из Китая вернулась легенда словацкого футбола Гамшик, его возвращение должно усилить сборную.
Польша выглядит фаворитом в сегодняшней встрече, однако если несколько но. Поляки редко хорошо стартуют на крупных турнирах, при всей звездности отдельных игроков сборной не хватает уверенности в себе. С 2006 года из 5
Как ни странно, есть сомнения и по Левандовскому. Да, он побил в этом сезоне легендарный рекорд Мюллера, но это и вызвало дополнительную усталость. Плюс статистика подсказывает, что Роберт на крупных турнирах не феерит за сборную: лишь два гола в 11 матчах. В БК «Бетсити» поставить на то, что Левандовски сегодня не забьет, можно за 1,75.
Андрей Санталов