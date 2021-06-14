Команда Энрике вкатится в турнир постепенно: прогноз на матч Испания — Швеция

Испания давно уже не та гроза европейского футбола, какой была чуть больше 10 лет назад. Энрике перестраивает команду, вводит молодежь, и этот процесс еще не завершен. Сложно сказать, какая линия сейчас лучшая в сборной. В защите будет не хватать Рамоса, в полузащите Бускетса, Мораты в атаке давно уже не впечатляет. Все это осложнилось ситуацией на сборах, Бускетса и Диего Льоренте отправили домой из-за теста на ковид, остальным пришлось пропустить спарринг с Литвой и срочно вакцинироваться.



Шведов тоже задело «короной»: перед Евро положительные тесты были у хавбека «Юве» Кулусевски и игрока «Болоньи» Сванберга. И это при том, что из-за травмы чемпионат Европы пропускает Ибрагимовича. Впрочем, на ЧМ-2018 «Тре крунур» хорошо справлялись и без него. Шведы любят играть по схеме 4−4−2, они компактно располагаются на своей половине без мяча, а в атаке их любимое оружие — это навесы в штрафную. Хотя, как мы знаем Классон всегда может отдать тонкий пас низом. Впереди компанию Бергу составит Исак из «Сосьедада».