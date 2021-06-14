Команда Энрике вкатится в турнир постепенно: прогноз на матч Испания — Швеция
Перемещаемся в Севилью.
Перемещаемся в Севилью.
Испания давно уже не та гроза европейского футбола, какой была чуть больше 10 лет назад. Энрике перестраивает команду, вводит молодежь, и этот процесс еще не завершен. Сложно сказать, какая линия сейчас лучшая в сборной. В защите будет не хватать Рамоса, в полузащите Бускетса, Мораты в атаке давно уже не впечатляет. Все это осложнилось ситуацией на сборах, Бускетса и Диего Льоренте отправили домой
Шведов тоже задело «короной»: перед Евро положительные тесты были у хавбека «Юве» Кулусевски и игрока «Болоньи» Сванберга. И это при том, что
Матч пройдет в Севилье, где сейчас установилась жаркая погода (до +33 градусов). Испанцы явно не готовы рвать и метать со старта турнира, они знают, что главные матчи их ждут впереди, а пока нужно просто выйти из группы. Шведы тоже не будут рисковать против фаворита, предоставят хозяевам поля перекатывать мяч, а сами будут дожидаться удобного момента для быстрой атаки. Такой футбол подходит и форварду «Спартака» Ларссону, который может выйти на замену. Так что ставка тотал меньше 2,5 выглядит интересно, а коэффициент на нее хорош — например, 1,97 в БК Winline.
По личным встречам преимущество, конечно, у испанцев. Шведы сыграли с ними вничью в 2019-м, но то было дома. На выезде в последние годы Испания часто теряет очки. Дома же команда Энрике сильна, но на чистую победу за 1,4 ставить особого смысла нет. Учитывая неважную подготовку испанцев к Евро, можно попробовать сыграть в обратку: БК 1Х Ставка дает на победу Швеции с форой +1,5 коэффициент 1,84. Выигрыш даст даже минимальная победа Испании.
Андрей Санталов